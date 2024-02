Paul McCartney recupera su bajo robado después de 50 años

El bajo Höfner robado, que perteneció a Paul McCartney se utilizó para grabar los dos primeros álbumes de The Beatles, fue encontrado y devuelto después de 51 años, tras la campaña “The Lost Bass Project” que se realizó en una búsquedapor todo el mundo.

Paul McCartney pidió a la marca Höfner que lo ayudara a encontrar el instrumento desaparecido que ayudó a lanzar la Beatlemanía por todo el universo, dijo el viernes Scott Jones, un periodista que se asoció con el ejecutivo de Höfner, Nick Wass, para rastrearlo.

El bajo, apodado “el instrumento musical perdido más emblemático de todos los tiempos” por el equipo responsable de la búsqueda, The Lost Bass Project, se utilizó en canciones de The Beatles como los éxitos de 1963 She Loves You y All My Loving.

“Es el bajo que inició la Beatlemanía”, dijo a la agencia Reuters Nick Wass, uno de los fundadores del equipo de búsqueda. “Por eso es importante, es el que la puso en marcha”. Un llamamiento público del proyecto el año pasado dio la vuelta al mundo.

El bajo de Paul McCartney se utilizó en sencillos de los Beatles como los éxitos de 1963. El instrumento fue robado en 1972 en la camioneta del grupo Wings, que McCartney creó tras la ruptura con The Beatles, en la zona londinense de Nothing Hill. El ladrón lo llevó entonces al pub de su zona, pero se dio cuenta de que sería difícil venderla en seguida así que le pidió al dueño del local que se la guardara.

“Como resultado de la publicidad, alguien que vive en una casa en Hastings, en la costa sur de Inglaterra, se puso en contacto con la compañía de Paul McCartney y les devolvió el bajo”, dijo The Lost Bass Project. El instrumento fue devuelto en 2023, pero la noticia se anunció el jueves 15 de febrero de 2024. El bajo ha permanecido en la familia del dueño del pub durante 51 años. Un joven llamado Ruaidhri Guest compartió en X: Heredé este instrumento que ha sido devuelto a Paul McCartney.

“La guitarra ha sido autentificada por Höfner y Paul está increíblemente agradecido a todos los implicados”, informó un portavoz en la página web de McCartney. Wass dijo a Reuters que el bajo estaba “algo dañado”, con una grieta en el mástil, un puente dañado que habría que cambiar y pastillas que ya no funcionaban. “Pero se pueden arreglar, el mástil se puede reparar y podemos hacer que se pueda tocar de nuevo”, aseguró Wass.

Historia del bajo de Paul McCartney

Paul McCartney compró el bajo en 1961, mucho antes de saltar a la fama, cuando The Beatles ya existían y se encontraban de gira por pequeños clubes en Alemania. Este modelo ha estado históricamente vinculado a McCartney, quien reconoció en numerosas ocasiones que se enamoró del instrumento por su peculiar diseño simétrico, parecido a un violín.

Paul pagó 30 libras esterlinas hace 63 años por el bajo, aunque hoy costaría unos 800 libras (más de 17 mil pesos mexicanos). Según el diario The Guardian, el instrumento podría alcanzar los 10 millones de libras en subasta (más de 214 millones de pesos mexicanos).

En 2015, una guitarra robada al fallecido John Lennon, en la década de 1960, se vendió por 2.41 millones de dólares en una subasta en Beverly Hills, California, en Estados Unidos. La persona que la tenía dijo que la compró sin saber su conexión con Lennon.

