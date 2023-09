La Búsqueda del Bajo Perdido de McCartney

Uno de los instrumentos más icónicos de la música popular, el bajo original de la marca Höfner propiedad del músico Paul McCartney, se encuentra en busca y rescate en todo el mundo gracias al “Proyecto Bajo Perdido”.



Este instrumento, adquirido por McCartney por la modesta suma de 38 dólares en 1961 en Hamburgo, Alemania, dejó su huella en grabaciones emblemáticas de The Beatles como “Love Me Do” y “Twist and Shout”. Sin embargo, ocho años después de su adquisición, este bajo desapareció misteriosamente tras las sesiones de grabación de “Get Back” durante el proceso de creación del álbum “Let It Be” en 1969.



En una entrevista con la revista Beat Instrumental en 1966, McCartney expresó su gran aprecio por este instrumento: “Tengo tres modelos (de Höfner), pero el anciano sigue siendo mi favorito, le han hecho tantos arreglos que hay partes amarradas con cinta”. Además, este bajo es conocido como el “the cavern bass”, ya que acompañaba a McCartney en sus primeras actuaciones en el bar The Cavern Club en Liverpool.



El músico y colaborador de McCartney, Nick Wass, lidera la incansable búsqueda de este Höfner. En conversación con la BBC, Wass reveló que la campaña para encontrar el bajo se puso en marcha cuando McCartney mismo preguntó por su famoso instrumento. Wass había escrito un libro sobre el bajo de cuerpo tipo violín Höfner 500/1, el cual desapareció en la década de los sesenta.

El paradero del bajo después de su última aparición en las grabaciones de “Get Back” en 1969 sigue siendo un misterio. “No está claro dónde lo guardaron o quién estuvo presente en ese momento”, declaró Wass.



El proyecto de búsqueda cuenta con la colaboración de los periodistas Scott y Naomi Jones, quienes, después de presenciar una actuación de McCartney en Glastonbury en 2022, contactaron a la marca Höfner. Fue entonces cuando descubrieron que McCartney había solicitado la ayuda del fabricante para recuperar su amado bajo.

Scott explicó a la BBC: “Paul le dijo a Höfner: ‘Con seguridad, si hay alguien que puede encontrar este bajo, son ustedes’, y así comenzó todo. Ahora estamos trabajando juntos en esto. Nick posee un conocimiento técnico excepcional sobre este bajo, mientras que mi esposa Naomi y yo contribuimos con nuestras habilidades de investigación”.

Bajo de McCartney marcó una época

Aunque nadie puede predecir cuánto podría alcanzar en una subasta un instrumento de esta magnitud, ejemplos como la guitarra perdida de John Lennon, que se vendió por 2.4 millones de dólares, y la guitarra de Kurt Cobain utilizada en el icónico MTV Unplugged, que alcanzó la cifra de 6 millones de dólares, sugieren que el bajo de McCartney, que marcó una época, podría superar estas sumas. Sin embargo, el “Proyecto Bajo Perdido” enfatiza que su búsqueda no está motivada por fines financieros.



Scott Jones declaró: “Lo que Höfner espera es que alguien se presente de buena voluntad, ya que la persona que probablemente posee el bajo ni siquiera sabe lo que tiene en sus manos. Sería bueno que el bajo pudiera ser exhibido en algún momento, y si la única forma en que alguien se presente es sacando algo de dinero de ello, entonces que así sea, al menos así podría recuperarse. Pero en última instancia, estamos haciendo esto para que Paul recupere su bajo, eso es lo que él siempre ha deseado”.



El “Proyecto Bajo Perdido” se anunció al público hace poco más de dos días, pero ya generó cientos de nuevas pistas, incluyendo dos que son de particular interés y están siendo investigadas.



Existen señales que pueden ayudar a identificar el bajo perdido, incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos en la materia. Una pista evidente es el logo de Höfner, que en el modelo original está escrito de manera vertical en la pala del bajo, a diferencia de los modelos posteriores en los que está escrito en horizontal.

Además, el bajo en su última aparición se veía diferente, con una pintura más oscura, la eliminación del característico color perla y la disposición de los dos micrófonos magnéticos en una sola pieza de madera negra.

