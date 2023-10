Paul McCartney acusa a Yoko Ono de interferir en sesiones de los Beatles

Paul McCartney, en su recién estrenado podcast titulado “McCartney: A Life in Lyrics”, ha abordado un tema sensible que ha perdurado a lo largo de la historia de la música: la presencia de Yoko Ono, la esposa de John Lennon, durante las icónicas sesiones de grabación de The Beatles.

En su reveladora conversación, McCartney describe la influencia de Ono como “interferencia” en el proceso creativo del grupo, especialmente durante la grabación de ‘The White Album’ en 1968, un período en el que la banda se encaminaba hacia su separación.

El legendario músico británico rememora cómo la introducción de Yoko Ono en el estudio coincidió con su relación con John Lennon, lo que innegablemente tuvo un profundo impacto en la dinámica del grupo. The Beatles estaban acostumbrados a trabajar de una manera específica con su productor, George Martin, y la presencia de Ono alteró drásticamente esta dinámica.

McCartney recuerda que, por evitar conflictos innecesarios, permitieron que Ono participara en el proceso de grabación, aunque enfatiza que no fue algo que disfrutaran ni que consideraran beneficioso.

En su charla con el poeta Paul Muldoon, el célebre intérprete de “Secret Friend” destaca que la grabación para los Beatles no solo era un espacio creativo, sino también su trabajo principal.

McCartney subraya que había un enfoque práctico para su labor: cuando no estaban de gira, estaban en el estudio grabando y componiendo. Sin embargo, la presencia constante de Ono perturbaba significativamente este flujo de trabajo.

McCartney admite: “Lo permitíamos y no hacíamos un gran escándalo al respecto. No obstante, al mismo tiempo, no creo que a ninguno de nosotros le gustara especialmente. Fue una interferencia en nuestro entorno laboral”.

Contrariamente a lo que se ha afirmado públicamente durante décadas, Paul sostiene que no fue él quien provocó la separación de The Beatles en 1970.

En una serie de entrevistas para la BBC Radio 4 titulada “This Cultural Life” a finales de 2021, el artista afirma que fue John Lennon quien tomó la decisión de poner fin al grupo.

McCartney revela que su viejo amigo siempre había tenido la intención de liberarse de las ataduras de la banda, y que su relación con Yoko Ono marcó el culmen de ese deseo. Hasta el trágico asesinato de Lennon, la presencia de Yoko Ono fue constante durante los últimos años de The Beatles.

A pesar de las declaraciones de McCartney sobre el impacto de su relación en la dinámica del grupo, la cuestión de si Ono fue responsable de la disolución de la banda sigue siendo un tema de debate en la historia de la música.

Paul McCartney inicia gira “Got Back” en Australia

A sus 81 años, Paul McCartney sigue tan activo como siempre y continúa con su gira mundial titulada “Got Back”. Esta semana, el músico inició la etapa 2023 de la gira con una presentación en Adelaide, Australia, donde interpretó por primera vez en casi dos décadas “She’s a Woman” de los Beatles.

Sin duda alguna, uno de los momentos más destacados del espectáculo fue cuando el artista sorprendió a sus fans con una interpretación poderosa de la canción de “She’s a Woman”. El tema fue publicado originalmente en 1964 como lado B de “I Feel Fine”, el último single que presentaron ese año. Según NME, la última vez que McCa tocó esta canción fue en 2004.

Sigue leyendo: