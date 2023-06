Paul McCartney informa que lanzará una canción inédita de The Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial

Los fans de The Beatles han recibido una gran sorpresa de parte de Paul McCartney, pues informó que próximamente lanzará una canción inédita de la banda, que logró haciendo uso de la inteligencia artificial aplicada en un demo de John Lennon.

En una reciente entrevista con BBC Radio 4 el cantante de 80 años habló sobre la canción, sin mencionar el título de la misma o la fecha exacta en la que será estrenada: “Cuando llegamos a hacer lo que será la última grabación de The Beatles, fue un demo que John (Lennon) tenía y en el que trabajamos, acabamos de terminarla y será lanzada este año. Pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta inteligencia artificial, de modo que pudimos mezclar el disco de la forma en la que lo harías normalmente”.

Fans y estudiosos de la discografía del grupo han dado a conocer que el tema en cuestión podría ser “Now and then”, una canción que Lennon escribió años antes de morir. Posteriormente su viuda, Yoko Ono, le entregó la cinta a McCartney cuando éste se encontraba trabajando en el tercer volumen de la colección Anthology. La canción sería el sencillo promocional de ese álbum en 1996, pero no se grabó debido a que no le agradó al guitarrista George Harrison, quien falleció en 2001.

