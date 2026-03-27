Paul McCartney anuncia “The Boys of Dungeon Lane”, su nuevo álbum de estudio

Una nueva era musical se aproxima para el exintegrante de “The Beatles”, Paul McCartney. ¿El motivo? El cantante confirmó el próximo lanzamiento de “The Boys of Dungeon Lane”, su primer álbum de estudio en cinco años.

De acuerdo con el anuncio del artista, su decimoctavo álbum en solitario saldrá a la venta el próximo 29 de mayo y estará compuesto por 14 temas de tinte autobiográfico que honran los recuerdos de su natal Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, durante la época de la posguerra.

Según reportes de la BBC, el nuevo proyecto del músico incorporará elementos característicos de su discografía previa, incluyendo el rock clásico y las armonías características de “The Beatles”.

El anuncio oficial del título del álbum se dio de forma accidental a través de las redes sociales del hermano de Paul, Mike McCartney, quien compartió el nombre inesperadamente al apreciar carteles promocionales en el Reino Unido.

Tras dicha revelación, se destacó que el título del álbum figura como parte de la letra de su primer sencillo, “Days We Left Behind”, estrenado en BBC Radio Merseyside. Allí, se hace mención de “Dungeon Lane” como una calle del barrio de Speke que lleva hasta la orilla del río Mersey, donde el famoso solía pasar las tardes observando aves durante su juventud.

Sobre la inspiración detrás de su álbum, McCartney declaró en un comunicado: “A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo se puede escribir sobre otra cosa? Son muchos recuerdos de Liverpool. Incluye una parte en el medio sobre John y Forthlin Road, que es la calle donde vivía. Dungeon Lane está cerca. Antes vivía en un lugar llamado Speke, un barrio obrero. No teníamos mucho, pero no importaba porque la gente era maravillosa y ni siquiera te dabas cuenta de que no tenías mucho“.

“The Boys of Dungeon Lane” será el material discográfico que ponga fin a la pausa musical del cantante desde el lanzamiento de su álbum “McCartney III” (2020), grabado casi en solitario durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

El sello discográfico del cantante confirmó que la apretada agenda de Paul propició que el álbum se grabara entre Los Ángeles y Sussex, en sesiones intercaladas entre las distintas etapas de su gira mundial “Got Back Tour”.

La lista de canciones que componen al nuevo álbum de Paul McCartney incluye: “As You Lie There”, “Lost Horizon”, “Days We Left Behind”, “Ripples in a Pond”, “Mountain Top”, “Down South”, “We Two”, “Come Inside”, “Never Know”, “Home to Us”, “Life Can Be Hard”, “First Star of the Night”, “Salesman Saint” y “Momma Gets By”.

Seguir leyendo:

• Paul McCartney recupera su bajo robado después de 50 años

• Paul McCartney acusa a Yoko Ono de interferir en sesiones de los Beatles

• El documental “1964”, de The Beatles, se estrena en Apple TV+

