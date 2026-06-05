Taylor Swift regresa a sus raíces country con “I Knew It, I Knew You” para “Toy Story 5”

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores y a los amantes del cine animado con el lanzamiento de “I Knew It, I Knew You”, una canción original creada para la esperada “Toy Story 5”. La artista, de 36 años, estrenó el tema el viernes 5 de junio y, fiel a su estilo, decidió acompañar el anuncio con un nostálgico video de su infancia: una pequeña Swift vestida de vaquera, con sombrero rojo y blanco, botas y falda a juego, mientras caminaba por una habitación con su característico cabello rizado.

La canción representa un doble movimiento en la carrera de la cantante. Por un lado, supone un retorno a sus raíces musicales: el country. Por otro, es una exploración emocional del universo de Pixar. “Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y, al mismo tiempo, algo muy natural”, escribió Swift en Instagram.

La intérprete confesó su amor por la franquicia desde los cinco años, cuando vio la primera película. “Ser fan de @toystory desde los 5 años hasta ahora… es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”, agregó, en un guiño directo a la famosa frase de Buzz Lightyear.

Canción compuesta junto a Jack Antonoff

En su publicación, Swift agradeció al director y guionista Andrew Stanton por haber pensado en ella para este proyecto, así como al legendario Randy Newman, responsable del universo sonoro de la saga. “Creaste el mundo musical de Toy Story, y tenemos la suerte de poder vivir en él”, expresó. La canción fue compuesta junto a su habitual colaborador Jack Antonoff.

El lanzamiento llega días después de que Swift compartiera la portada del sencillo, donde luce rizos sueltos con un estilo bohemio-occidental. “I Knew It, I Knew You” es su primer estreno de música nueva desde su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl“, publicado el 3 de octubre de 2025.

Por su parte, Andrew Stanton declaró: “Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie fue innegable”. Y añadió: “Al escucharla por primera vez, sentí que siempre había pertenecido a “Toy Story”, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo”.

La promoción incluyó vallas publicitarias en ciudades como Chicago y Londres, e incluso un video de Jessie bailando frente a una de ellas, con el pie de foto: “Ella va improvisando sobre la marcha”, en clara alusión a “Shake It Off”.

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio, una fecha que además coincide con el aniversario del lanzamiento del primer sencillo de Swift, “Tim McGraw”.

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