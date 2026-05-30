Olivia Rodrigo vuelve a negar cualquier tensión con Taylor Swift

La cantante de “Vampire”, Olivia Rodrigo, volvió a hablar sobre las constantes especulaciones que rodean su relación con Taylor Swift. En una reciente entrevista en el podcast “Popcast” de The New York Times, Rodrigo respondió con calma a las preguntas sobre el supuesto distanciamiento entre ambas artistas.

Durante la conversación para promocionar su próximo tercer álbum, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, a Rodrigo se le preguntó cómo enfrenta el escrutinio público, como cuando en marzo fue fotografiada saliendo del mismo concierto de Paul McCartney en Los Ángeles que Swift. Su respuesta fue directa:

“No lo sé. No leo mucho en esto. Creo que viene con el territorio y es lo habitual. Si me sumergiera en todos los detectives de internet que aciertan o no sobre mi vida o mis relaciones, me volvería loca. Simplemente no hay tiempo suficiente en el día” Olivia Rodrigo

La intérprete de “Drivers License” confirmó la hipótesis del copresentador Joe Coscarelli, quien sugirió que el frenesí viral de su primer gran éxito la obligó a desarrollar tolerancia a los rumores.

“Tuve que desconectarme para estar literalmente bien”, explicó. “Es una experiencia tan loca para todos los implicados. Aprendí a desvincularme de personas que no conocen cada pequeño detalle de mi vida. Si no, te vuelves loco”, dijo.

Sobre su supuesta enemistar con Taylor Swift

Sobre las afirmaciones de que existe una “escarcha” o tensión entre ella y Swift, Rodrigo restó importancia al asunto: “No lo sé. Intenté no dejar que me afectara. Solo intento seguir adelante. No sirve de nada insistir. Fue hace tanto tiempo”.

La artista de 23 años añadió que su enfoque sigue siendo hacer canciones que ame, ser amable y apoyar a los demás. “Al final del día, creo que eso es todo lo que puedes hacer”, sentenció.

Rodrigo ha citado repetidamente a Swift como una de sus principales influencias. De hecho, interpoló elementos de “New Year’s Day” (2017) en su canción “1 Step Forward, 3 Steps Back”, acreditando a Swift y Jack Antonoff. Más tarde, también dio créditos a Swift y Antonoff en “Deja Vu” por similitudes con “Cruel Summer”, y añadió a St. Vincent. Asimismo, acreditó a Hayley Williams y Josh Farro de Paramore por “Good 4 U” debido a su parecido con “Misery Business”.

En 2023, Rodrigo confesó a Rolling Stone que aquella situación la dejó “un poco desconcertada”. “Era muy confuso, y yo era verde, con los ojos brillantes y la cola tupida. No fue algo en lo que estuviera muy involucrada. Era más equipo contra equipo”.

En el podcast de The New York Times, al ser cuestionada sobre esos “préstamos musicales” que le generaron problemas, Rodrigo respondió con filosofía: “Es un momento muy duro, personalmente, pero soy una fan. Me encanta la música, y nadie puede quitármela. Suena cursi, pero me siento muy afortunada de poder hacer lo que hago”.

Esta no es la primera vez que Rodrigo aborda el tema. En 2023 ya le dijo a Rolling Stone: “No tengo problemas con nadie. Soy muy tranquila. Me mantengo al margen. Tengo a mis cuatro amigos y a mi madre, y esas son las únicas personas con las que hablo”.

También declinó confirmar si su éxito “Vampire” se inspiraba en Swift. “Me sorprendió mucho cuando la gente pensó eso”, comentó a The Guardian ese mismo año.

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