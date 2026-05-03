Olivia Rodrigo brilla como presentadora e invitada musical en “Saturday Night Live”

Olivia Rodrigo demostró que su talento va mucho más allá de la música. La cantante y compositora de 23 años asumió una doble función en “Saturday Night Live”: por primera vez, fue la presentadora del programa y, al mismo tiempo, la invitada musical de la noche.

Para su primera actuación musical de la velada, Rodrigo recibió una presentación de lujo a cargo de Debbie Harry, la icónica vocalista de Blondie. Acto seguido, Olivia interpretó su más reciente sencillo, “Drop Dead”. Esta fue solo la segunda vez que la artista canta el tema en vivo, pero la primera en que la interpretación se transmitió por televisión.

La canción forma parte de su esperado próximo álbum, titulado “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”

Una sorpresa llamada Connor Storrie

Más tarde, la noche guardaba otra sorpresa para el público. Connor Storrie, quien fue presentador del programa de sketches nocturno en febrero, regresó de manera inesperada al escenario de SNL para presentar la segunda actuación de Olivia. Fue entonces cuando la cantante decidió estrenar un nuevo tema titulado “Begged”, dejando a los fans emocionados por lo que vendrá.

La aparición de Storrie no es casualidad. El actor se encuentra de vuelta en Nueva York, y los rumores ya apuntan a que asistirá a la Gala del Met 2026, que se celebrará este lunes 4 de mayo.

Curiosamente, su compañero de reparto en la serie Heated Rivalry, Hudson Williams, también ha sido visto recientemente en la ciudad.

Si hubo algo que capturó la atención de la audiencia tanto como la música, fue el monólogo de apertura de Olivia Rodrigo.

Con su característico sentido del humor, la artista bromeó sobre el peculiar título de su próximo álbum (“You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love”), recordó con nostalgia su paso por la serie de Disney Channel “Bizaardvark”, donde compartió creditos con Jake Paul, y parodió su propio éxito “Drivers License”, transformándolo en una divertida versión sobre las dificultades de obtener su identificación oficial.

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