Scooter Braun habla por primera vez de la polémica con Taylor Swift

Scooter Braun abordó por primera vez su controversia con Taylor Swift. De hecho, una de las disputas más sonadas de la industria musical, ya que en el 2019, Braun adquirió el catálogo de Taylor Swift por unos $300 millones al comprar Big Machine Records, el antiguo sello de la cantante.

La operación desató la furia de Swift, quien acusó a Braun de “arrebatarle la obra de su vida” y de someterla a un “acoso incesante y manipulador” durante su época con Kanye West.

¿Qué dijo Scooter Braun?

Siete años después, y a un año de que Swift finalmente recuperara sus másteres, Braun decidió contar su versión de la historia en el podcast “Second Thought”, presentado por Suzy Weiss.

Braun, quien se retiró de la gestión de artistas en 2024, asegura que nunca existió una relación cercana entre ellos:

. "No lo sé, Taylor Swift. Creo que la vi como tres veces en mi vida. Nunca he tenido una conversación sustancial con ella". Scooter Braun

Según relató, uno o dos años antes de la compra, la propia cantante lo invitó a una fiesta privada. “Me dijo que me tenía el máximo respeto. Yo le respondí que la respetaba más que a nada. No gastas $300 millones comprando un sello en el que ella está a menos que te emocione la oportunidad de trabajar con ella”, explicó.

Sin embargo, durante el proceso de adquisición de Big Machine, Braun sostiene que “nunca tuvieron ningún contacto”. Por eso, cuando Swift publicó su demoledor mensaje en Tumblr acusándolo de villano, él asegura que quedó desconcertado: “Estaba tan confundido de que esto formara parte de mi vida como tú”, le dijo a la presentadora.

Braun relató cómo, de la noche a la mañana, pasó de ser una figura “querida y apreciada” durante su década como representante de estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande, a convertirse en el antagonista de una de las artistas más poderosas del mundo.

A pesar de perder la batalla mediática, el manager asegura haber extraído una lección positiva del conflicto: “Elegí aprender y crecer a partir de ello. Estoy agradecido por ello en este momento de mi vida”.

Taylor Swift recuperó su música

Swift cumplió su promesa. La cantante regrabó cuatro de sus seis primeros álbumes bajo el sello “Taylor’s Version”, una estrategia que le permitió recuperar el control de su legado. En mayo de 2025, finalmente logró recomprar sus másteres originales, poniendo fin a seis años de disputa.

“Toda la música que he hecho… ahora pertenece… a mí”, anunció Swift en Instagram, junto a una foto de sus seis discos.

“Decir que este es mi mayor sueño hecho realidad es quedarme corta”, añadió, agradeciendo a sus fans por haber convertido “The Eras Tour” en un fenómeno que hizo posible la recompra.

“El apasionado apoyo que le demostraron a esos álbumes es la razón por la que pude recomprar mi música. No puedo agradecerles lo suficiente por ayudarme”, concluyó la cantante.

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