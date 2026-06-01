Taylor Swift confirmó que una de sus canciones estará en Toy Story 5

Tras el éxito de su más reciente álbum, “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift anunció oficialmente el lanzamiento de una nueva canción original titulada “I Knew It, I Knew You”, compuesta especialmente para la película de Disney y Pixar, “Toy Story 5”, cuyo estreno en cines está programado para el próximo 19 de junio.

A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense confirmo la noticia, que sus fans ya sospechaban. “Siempre soñé con escribir para estos personajes que adoro desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección”, escribió la artista.

Escrito y producido conjuntamente por Taylor Swift y Jack Antonoff, el sencillo estará disponible en todas las plataformas de streaming y venta musical a partir del viernes 5 de junio.

Asimismo, la preventa de tres ediciones exclusivas en formato CD comenzó hoy en el sitio web oficial de la cantante, las cuales incluirán la versión original del filme, una acústica y otra en piano.

Inspirada en la evolución de la vaquera Jessie, personaje que se integró a la franquicia en “Toy Story 2”, la pieza marca el esperado regreso de Swift a sus raíces de música country, fusionando los estilos que han definido su galardonada carrera.

El director y guionista de la cinta, Andrew Stanton, elogió la profunda conexión de la cantautora con el personaje: “La forma inmediata en que entendió por lo que estaba pasando el personaje fue innegable. Al escucharla por primera vez, se sintió instantáneamente como si siempre hubiera pertenecido allí”.

La revelación de la colaboración se vio precedida por una ingeniosa campaña publicitaria con vallas bajo las siglas “TS” distribuidos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Londres.

Dirigida por Stanton, esta quinta entrega pondrá a Woody, Buzz y Jessie frente a frente con la tecnología de Lilypad, una tableta electrónica que pondrá a prueba el significado del juego tradicional de Bonnie.

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