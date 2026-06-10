Taylor Swift sorprende con una presentación en la premiere de “Toy Story 5” en Los Ángeles

Vaya sorpresa se llevó el público asistente al preestreno de la esperada cinta de Disney Pixar, “Toy Story 5”. ¿El motivo? La cantante Taylor Swift protagonizó una presentación sorpresa del tema que compuso para la nueva entrega de la aclamada saga.

Se trata de “I Knew It, I Knew You”, una pieza inspirada en el personaje de ‘Jessie’ y que la hizo volver a experimentar con el estilo country que le dio fama mundial.

Su interpretación tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y esta involucró un piano que añadió un toque nostalgia a la canción. La artista hizo honor al personaje en el que está inspirado la canción, ‘Jessie’, al aparecer en el escenario con un llamativo vestido amarillo bordado.

Taylor Swift no dejó pasar la oportunidad de compartir unas emotivas palabras con las que celebró formar parte de este proyecto, no sin antes adelantar que la película es “increíblemente hermosa” y “una obra maestra”.

“Significa muchísimo ser una pequeña parte del universo de estas películas. Toy Story 5 es mi favorita de todas las Toy Story. Me siento muy afortunada de poder formar parte de esto”, señaló antes de abandonar el escenario.

Otro de los momentos que conmovió a los asistentes fue su colaboración en la tarima con Randy Newman, pues cantaron “You’ve Got a Friend in Me”, la canción que se ha convertido en todo un ícono dentro de la franquicia.

Previo a esta sorpresa por parte de la producción, Taylor Swift desfiló por la alfombra roja del evento enfundada en un mini vestido con falda abullonada y de escote strapless con diseños florales de la casa de moda Erdem.

Además de posar en solitario, la famosa se dejó ver junto al elenco original de la franquicia: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie). Esto sin dejar de lado a los personajes que se incorporan a la nueva entrega: Greta Lee, como Lilypad, y Conan O’Brien, como Smarty Pants.

La cinta “Toy Story 5” se estrenará el próximo 19 de junio en las salas de cine de Estados Unidos y el resto del mundo. Para esta entrega, la querida pandilla de juguetes se enfrentará a una nueva villana que amenaza con quedarse: la tecnología.

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