Selena Gomez respondió a quienes la acusaron de insultar a Taylor Swift

Un simple comentario en las redes sociales desató una ola de acusaciones contra Selena Gomez, forzando a la protagonista de “Only Murders in the Building” a salir al paso para defender su integridad y la relación con sus amistades, entre ellas la estrella Taylor Swift.

La controversia inició tras una publicación de MTV en Instagram que mostraba a varias celebridades celebrando en las finales de la NBA. Swift festejaba la victoria de los Knicks de Nueva York frente a los Spurs de San Antonio, equipo del cual Gomez es seguidora. Al ver el contenido, la fundadora de Rare Beauty dejó un comentario que decía: “Lol”.

Los internautas no tardaron en malinterpretar el mensaje, calificándolo como un desaire hacia Swift.

La tensión aumentó cuando Gomez publicó en sus historias de Instagram: “Qué gracioso que algunos de repente sean fans, lol”, haciendo referencia a la intensa remontada del partido que seguía desde Londres.

Ante la avalancha de mensajes y especulaciones, la artista utilizó sus plataformas para aclarar de manera la situación.

“Jamás insultaría a mis amigos, ni fue un insulto”, aseveró Gómez, explicando que su expresión fue una reacción espontánea a la primera imagen del post y no una agresión.

Asimismo, la intérprete reveló que todo se debió a una dinámica competitiva interna. “Aposté con mis amigos en el partido… Perdí, pero estaba provocando a mis rivales, mis amigos. Créanlo o no, tengo otros amigos en mi vida”, puntualizó, lamentando que el público asuma rivalidades inexistentes.

Para dar por cerrado el malentendido, Gomez restó dramatismo al asunto con una frase directa: “Además, es un partido de básquetbol”.

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