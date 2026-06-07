Selena Gomez sorprendió con un nuevo cambio de look

Selena Gomez volvió a captar la atención del mundo de la moda y el espectáculo tras revelar una inesperada transformación estilística.

La actriz y cantante de 33 años utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes de su estancia en la capital británica, donde actualmente se encuentra rodando la sexta temporada de la aclamada serie de Hulu, “Only Murders in the Building”.

Bajo la descripción de: “Cosas salvajes están pasando con @onlymurdershulu mientras adoro Londres”, Gomez publicó un carrusel de fotografías en Instagram que dejó atónitos a sus más de 420 millones de seguidores.

Las últimas imágenes del post revelan el drástico cambio: la artista dejó atrás su característica cabellera castaña oscura para lucir unas vibrantes ondas de color rojo brillante.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, inundando la sección de comentarios con elogios hacia su nueva apariencia.

Aunque muchos admiradores sugieren que podría tratarse de una peluca sumamente realista diseñada exclusivamente para las exigencias de su personaje, Mabel Mora, el impacto visual ha sido innegable y ya se ha convertido en tendencia global.

Este giro estético coincide con el inicio de las grabaciones de la nueva entrega de la serie policiaca de comedia, la cual trasladó temporalmente su escenario habitual de Nueva York hacia el Reino Unido. En las filmaciones también participan sus icónicos compañeros de reparto, Steve Martin y Martin Short.

Con este nuevo y audaz tono rojizo, Selena Gomez demuestra una vez más su versatilidad para camaleonizarse, consolidando las expectativas que rodean a los próximos episodios de la producción.

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