Selena Gomez expresó su orgullo por sus raíces mexicanas en campaña de Rare Beauty

Selena Gomez continúa consolidando su papel como un ícono de empoderamiento y representación. La actriz y empresaria de 33 años lanzó una nueva campaña para su marca, Rare Beauty, con la que busca rendir homenaje a la riqueza y complejidad de su herencia mexicana, así como a la diversidad de toda la comunidad latina.

La campaña, titulada “True to Myself” (Fiel a mí misma), presenta a 48 personas de toda América Latina, cada una representando uno de los 48 tonos de la nueva base de maquillaje True to MyselfNatural Matte Longwear Foundation.

“Ver un espectro tan amplio de tonos de piel e identidades representadas con tanto propósito es todo lo que soñé cuando fundé Rare Beauty”, expresó Gomez en exclusiva para People.

“No se trata solo de maquillaje. Se trata de ese sentimiento de verte reflejado en los medios que todos consumimos“, agregó.

Para Gomez, cuya familia paterna emigró de Monterrey a Texas en los años 70, este proyecto tiene un trasfondo profundamente personal.

La campaña fue capturada por la directora y fotógrafa chicana-costarricense Brittany Bravo y se filmó en un estudio propiedad de latinos. La artista destacó que lo que más le enorgullece de su comunidad es su “resiliencia y complejidad“.

La protagonista de“Only Murders in the Building” confesó que, durante su crecimiento, rara vez se veía reflejada en las campañas de belleza tradicionales. Con este lanzamiento, espera que las nuevas generaciones no sientan la necesidad de compararse con otros.

“Nunca estuvimos destinados a vernos o pensar igual. Nuestras diferencias son las que nos hacen hermosos”, concluyó la empresaria, reafirmando que la identidad latina es, en esencia, un espectro vibrante y lleno de matices.

Seguir leyendo:

· Con sombrero y botas: Selena Gomez organizó una fiesta vaquera por el cumpleaños de Benny Blanco

· Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron por primera vez en 10 años

· Selena Gomez fue captada disfrutando de unas vacaciones con amigas en Los Cabos