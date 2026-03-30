Selena Gomez abre su corazón sobre cómo maneja su trastorno bipolar

A casi seis años de revelar públicamente su diagnóstico de trastorno bipolar, Selena Gomez continúa usando su plataforma para hablar sobre la salud mental, ofreciendo una mirada íntima a su viaje y a cómo su relación con su esposo, el productor Benny Blanco, es una persona clave en su proceso de sanación.

La actriz y cantante, quien saltó a la fama en Disney Channel, compartió nuevos detalles en un episodio reciente del podcast “Friends Keep Secrets”, donde abordó los desafíos que enfrentó antes de recibir un diagnóstico preciso.

Gomez, cofundadora de la plataforma de salud mental “Wondermind”, reveló que antes de que los médicos identificaran correctamente su condición en 2020, hubo un período de confusión y diagnósticos erróneos. Fue durante una conversación con Blanco que la artista reflexionó sobre ese momento.

“Sabía que algo iba mal, pero creo que me diagnosticaron mal”, explicó Gomez. “Creo que la gente simplemente estaba asumiendo que yo probaría con varios terapeutas”.

La cantante enfatizó la complejidad de buscar ayuda profesional: “En realidad es muy difícil cuando hablamos de estas cosas, y para mí decir, ‘Ve a buscar un terapeuta.’ Todo es tan… complicado”, agregó.

Gomez detalló que su diagnóstico definitivo requirió consultar con “varias personas diferentes” y subrayó la importancia de la perseverancia. “Estoy muy agradecida de haber ido a cuatro centros de rehabilitación diferentes porque todo me ayudó a entenderlo”, afirmó.

La manía y el apoyo de su pareja

Durante la conversación, Benny Blanco ofreció una perspectiva desde fuera, describiendo cómo a veces Gomez experimenta episodios maníacos sin ser plenamente consciente de ellos en el momento. “Empieza a darse cuenta de que lo está teniendo después de que ocurra, y a veces ni siquiera recuerda cuándo está ocurriendo”, explicó el productor.

Blanco también destacó la sensibilidad de abordar estos episodios. “Es algo tan delicado porque… técnicamente no deberías hablar con la persona mientras está metida en ello”, señaló.

Lejos de sentir vergüenza, Gomez aprendió a reconocer y aceptar esta faceta de su condición. “Estoy igualmente orgullosa de decir que tengo momentos de manía”, declaró. “No me da vergüenza en absoluto, porque puedo atraparlos un poco más rápido”.

La cantante atribuyó parte de su estabilidad a la comprensión de su esposo. “Es útil tener una pareja que entienda”, añadió.

Selena Gomez, quien anunció su diagnóstico en 2020 durante una transmisión en vivo por Instagram con Miley Cyrus, describió ese descubrimiento inicial como un alivio, aunque no un camino fácil. Ahora, con más perspectiva, asegura que entender su condición le ha permitido vivir con mayor autenticidad.

“Toda la hipocresía de avergonzar a la gente por la terapia, o de que no la entiendan, es que simplemente no es para ti”, reflexionó. “Pero para mí, finalmente me permitió pensar: ‘Oh, por eso manejé las cosas como lo hice.’ Por eso todos los demás supieron superarlo rápido y yo no'”.

La actriz reconoció que antes de su diagnóstico, su comportamiento era errático. “Actuaba por miedo, actuaba por amor, actuaba por pasión, todo era inconsistente. Fue una locura”, admitió.

Gomez concluyó con un mensaje de aliento para quienes atraviesan situaciones similares, enfatizando que una condición de salud mental no define a la persona.

“No te defines por un término”, afirmó. “Es simplemente informativo buscar, hablar y escuchar podcasts o escuchar ciertas cosas que te ayudarán a obtener información. Creo que hay mucha esperanza“.

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