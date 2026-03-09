Con sombrero y botas: Selena Gomez organizó una fiesta vaquera por el cumpleaños de Benny Blanco

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco continúa sumando capítulos memorables. Tras su boda el año pasado, la pareja ha vivido una constante luna de miel, y este fin de semana no fue la excepción. La cantante y empresaria organizó una divertida fiesta temática vaquera para celebrar los 38 años de vida del reconocido productor musical.

A través de sus redes sociales, la estrella de Only Murders In The Building compartió un emotivo mensaje para su esposo: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo con todo mi corazón”, acompañado de un carrusel con fotos de la celebración.

La temática cowboy fue el hilo conductor de la noche. Selena lució un atuendo acorde a la ocasión, compuesto por unos shorts de mezclilla, una camisa negra y unas botas vaqueras decoradas con tachuelas. Por su parte, el cumpleañero también se unió al código de vestimenta con un look de denim.

En las imágenes compartidas en sus historias de Instagram, se pudo ver a la pareja disfrutando en una pista de baile y compartiendo momentos románticos en un jardín decorado con luces.

La celebración no solo fue un evento íntimo para los esposos, sino que contó con un grupo de invitados que también lucieron sus mejores prendas del viejo oeste, incluyendo los tradicionales sombreros de vaquero.

Este cumpleaños llega en un momento de plenitud para Gomez, quien recientemente reveló en el podcast Friends Keep Secrets su deseo de formar una familia numerosa. La fundadora de Rare Beauty confesó que sueña con tener cuatro hijos.

Con esta celebración, Selena y Benny reafirman que, pese a las críticas externas, su matrimonio atraviesa uno de sus mejores momentos.

