Selena Gomez habló sobre la razón del cambio en su tono de voz

Tras meses de intensos debates en redes sociales sobre un notable cambio en su tono de voz, Selena Gomez decidió poner fin a los rumores. Durante una reciente transmisión en vivo, la estrella de Only Murders in the Building explicó de manera directa el motivo médico por el cual su voz suena distinta en diversas ocasiones.

En un live en su cuenta de Instagram, la artista de 33 años reveló que la variación no se debe a una elección artística ni al paso del tiempo, sino a una respuesta física de su cuerpo.

“A veces pasan cosas y mi garganta se inflama por dentro. Eso es todo”, declaró Gomez de forma tajante ante las preguntas de sus fans. Según detalló, esta inflamación interna afecta la resonancia de su voz, haciéndola sonar más nasal o ronca en ciertos periodos.

Aunque la cantante no mencionó explícitamente el lupus en este video en particular, la comunidad médica y sus seguidores vincalaron rápidamente esta inflamación con la enfermedad autoinmune que padece desde hace años.

De acuerdo con expertos en salud, el lupus puede causar inflamación en los tejidos y cartílagos, incluidos los que rodean las cuerdas vocales, lo que altera la capacidad de proyección y el timbre de la voz.

Además de hablar sobre su voz, Selena aprovechó para aclarar otros comentarios sobre su apariencia física, explicando que la sombra sobre su labio superior, que algunos confundieron con vello facial, es en realidad melasma, una condición cutánea que causa manchas en la piel debido a cambios hormonales o exposición solar.

Con esta declaración, Gomez reafirma su postura de transparencia total con su audiencia, pidiendo comprensión ante los efectos visibles y audibles de sus batallas personales de salud.

“No hay excusas, realmente no me importa (lo que digan)”, concluyó, priorizando su bienestar sobre las críticas externas.

