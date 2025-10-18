Selena Gomez reveló cómo se sintió tras su boda con Benny Blanco

Selena Gomez sorprendió al compartir cómo se sintió tras su reciente boda con el productor Benny Blanco. La actriz reveló que un sentimiento profundo de miedo que la invadió justo después de la ceremonia.

Durante su participación en la conferencia Mujeres Más Poderosas de Fortune en Washington D.C., la actriz confesó que le cuesta disfrutar plenamente los momentos felices de su vida porque siempre teme que algo malo ocurra después.

“Cuando algo bueno sucede en mi vida, espero que pase algo malo”, dijo la cantante, quien explicó que en vez de estar presente y celebrar el logro, piensa en la posibilidad de que todo desaparezca y se pregunta cómo evitar que eso suceda.

Esta lucha interna es algo que la ha acompañado toda su vida, confesó.

Selena relató que tras casarse con Benny Blanco sintió tanta ansiedad que lloró pensando que “iba a morir al día siguiente”.

¿Cuándo se casaron Selena Gomez y Benny Blanco?

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el sábado 27 de septiembre en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Tras la ceremonia, Selena compartió las primeras imágenes de su boda con el productor musical Benny Blanco.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

