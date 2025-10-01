¿Cuántos vestido lució Selena Gomez en su boda?

En la boda de Selena Gomez y Benny Blanco una de las cosas que más destacó del esperado evento fueron los vestidos que lució la cantante.

En total, Selena usó tres vestidos en su boda con Benny Blanco, celebrada este fin de semana en California. Todos diseñados por Ralph Lauren.

El primer vestido, el que llevó para la ceremonia, fue un elegante diseño de satén con cuello halter bordado a mano, adornado con encaje y un collar de macramé delicado, que combinaba detalles florales de encaje en el escote y una espalda baja que resaltaba su figura con un estilo atemporal inspirado en el cine clásico.

Este primer vestido tenía un detalle especial: un corazón bordado con las iniciales de la pareja “S + B” y la fecha de la boda.

Para la recepción, Selena cambió a un segundo vestido igualmente impresionante. Se trató de un diseño de encaje con bordados florales y una falda fluida, que incluyó un velo largo. Este atuendo fue ideal para la celebración posterior porque permitía mayor movilidad sin perder la elegancia.

Finalmente, la cantante lució un tercer vestido. Selena optó por un atuendo más corto y voluminoso, con un corsé de tul y paneles plisados a mano en algodón, seda y lino, diseñado para lograr una silueta ligera y arquitectónica.

Este último vestido fue usado para un baile especial con Benny Blanco.

Todas las piezas fueron creaciones exclusivas de Ralph Lauren, diseñadas para combinar sofisticación, elegancia y un significado personal para los novios.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron este sábado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Con esta ceremonia, Selena Gomez y Benny Blanco consolidan su relación, compartiendo ahora uno de los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y el mundo del entretenimiento.

