Benny Blanco celebra su primer mes de casado con Selena Gomez con una tierna foto

Benny Blanco y Selena Gomez cumplieron su primer mes de casado, y para celebrarlo el productor musical compartió una tierna foto junto a la cantante.

A través de sus historias de Instagram, el productor musical compartió una foto junto a Selena mientras caminan tomados de la mano por la playa.

“One month”, escribió Benny Blanco para acompañar la imagen.

Esta publicación refleja la felicidad y la conexión que viven Benny Blanco y Selena Gomez en esta etapa de recién casados.

Además de la emotiva foto en la playa, Benny Blanco compartió también momentos de la celebración como una imagen de una cena romántica y un cartel con sus nombres “Benny and Selena” que decoraba la recepción, con comida tailandesa del restaurante Jitlada de Los Ángeles.

Por su parte, Selena Gomez había mostrado días antes en sus redes sociales un carrusel de fotos en las que se les ve junto a Benny disfrutando de un partido de basquetbol desde su sofá.

¿Cuándo se casaron Selena Gomez y Benny Blanco?

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el sábado 27 de septiembre en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Durante la ceremonia, Selena lució cuatro vestidos blancos diseñados por Ralph Lauren.

Tras la ceremonia, Selena compartió las primeras imágenes de su boda con el productor musical Benny Blanco.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

