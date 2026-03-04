Selena Gomez sorprende al besar el pie sucio de Benny Blanco

Selena Gomez volvió a ponerse en el ojo del huracán, no por un nuevo proyecto artístico, sino por un gesto de amor hacia su esposo, Benny Blanco, que dividió radicalmente a la opinión pública.

Durante su participación en el más reciente episodio de Friends Keep Secrets, el podcast que Blanco conduce junto a Lil Dicky y Kristin Batalucco, la estrella de Only Murders in the Building besó los pies del productor, tras las críticas recientes sobre sus hábitos de limpieza.

El momento ocurrió cerca del minuto 50 de la transmisión grabada el pasado 3 de marzo. Gomez, quien se encontraba sentada en el suelo, se inclinó para besar el dedo índice del pie de Blanco y posteriormente apoyó su mejilla sobre sus dedos.

@tmz Selena Gomez doesn’t seem to mind Benny Blanco’s dirty feet because during her appearance on her husband Benny’s podcast, she kissed and snuggled them. 😵‍💫 ♬ original sound – TMZ – TMZ

“¡No lo conviertas en una escena!”, le dijo Selena entre risas cuando Benny intentó llamar la atención de sus compañeros tras el gesto de la actriz. El productor respondió conmovido: “Eso me hizo sentir bien. Te amo demasiado”.

Esta muestra de cariño no es casual. Días atrás, Blanco fue blanco de ataques en redes sociales tras aparecer descalzo en el primer episodio de su podcast, mostrando pies visiblemente sucios y cubiertos de lo que parecía ser tierra mientras los apoyaba en un sofá.

La controversia escaló cuando resurgieron declaraciones del músico en las que admitía no bañarse a diario ni usar champú para permitir que “la grasa de la piel se regenerara”.

A pesar del revuelo y los comentarios de rechazo por parte de algunos internautas que calificaron el acto como “antihigiénico”, Selena Gomez parece decidida a respaldar a su esposo.

Además de lo visto en el podcast, la artista compartió un video en sus historias de Instagram reafirmando su sentimiento: “Me enamoro más y más de ti cada día, mi amor”.

Seguir leyendo:

· Así fue el reencuentro de Miley Cyrus y Selena Gomez en los Golden Globes

· Selena Gomez lanza nuevo maquillaje de Rare Beauty con el audio viral “Miren, comadres”

· Martin Short confesó casi arruina la boda de Selena Gomez y Benny Blanco