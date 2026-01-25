Martin Short confesó casi arruina la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

En lo que parece un guion salido de su exitosa serie de comedia, Martin Short admitió haber vivido un momento de pánico absoluto durante la boda de Selena Gomez y el productor Benny Blanco, celebrada en septiembre de 2025.

Durante una reciente entrevista en Jimmy Kimmel Live!, el actor de 75 años confesó que su confusión casi termina en un desastre culinario de proporciones épicas.

El incidente ocurrió durante la recepción en Santa Barbara, California. Según Short, la fiesta contaba con varias carpas y zonas de estar individuales. “Había un pastel pequeño cerca de nuestra sección”, explicó el actor. “Simplemente asumí que había un pastel para cada grupo en la parte de atrás“.

La situación se complicó cuando su gran amigo y colega, Steve Martin, decidió retirarse temprano. Short, quien admitió que “quizás había tomado un cóctel”, no quiso que su compañero se fuera sin probar el postre.

“Tenía un tenedor en la mano y corté el pastel por un lado, luego por el otro… ¡y de repente todos en nuestro grupo gritaron: ‘¡Marty!'”, relató entre risas.

Resultó que ese no era un pastel individual, sino el pastel de bodas oficial que los novios aún no habían cortado. Ante el horror de los presentes —incluyendo a Paul Rudd—, Short intentó “arreglarlo” con el tenedor, lo que solo empeoró la apariencia del pastel.

Afortunadamente, el equipo de coordinación y el chef intervinieron a tiempo. Short bromeó diciendo que el pastel tuvo que someterse a una “cirugía estética”, calificándolo como un “pastel de Hollywood: hermoso, pero con un poco de trabajo hecho”.

A pesar del intento de mantener el incidente en secreto, Selena Gomez no tardó en enterarse. Al final de la noche, la cantante se acercó a Short y, con su característico sentido del humor, le lanzó un dardo amistoso: “¡Oye, Marty! ¡Me enteré de que intentaste comerte mi pastel!”.

Afortunadamente, el desliz no pasó de ser una anécdota hilarante que reafirma la estrecha y familiar relación que une al elenco de la serie.

