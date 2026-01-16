Selena Gomez lanza nuevo maquillaje de Rare Beauty con el audio viral “Miren, comadres”

En una muestra más de cómo las tendencias digitales trascienden fronteras, Selena Gomez causó revuelo en redes sociales al utilizar el popular audio “Miren, comadres”, original de la creadora de contenido mexicana Paolita Suárez, para promocionar el nuevo lanzamiento de su marca de belleza, Rare Beauty.

El video, publicado en la cuenta oficial de la marca, muestra a la cantante y empresaria aplicando el nuevo bronceador en polvo mate Warm Wishes. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de reproducciones y generó una oleada de reacciones, fusionando a las comunidades digitales de ambos universos.

La elección del audio no es casual. Rare Beauty, fundada por Gomez en 2020, ha construido su éxito sobre una estrategia de cercanía digital y la participación directa de su fundadora. Selena suele encabezar cada lanzamiento, adaptando el contenido a las dinámicas virales de plataformas como TikTok.

En este caso, el “guiño” al público hispanohablante, y específicamente al mexicano, fue claro y celebrado por sus fans.

Los usuarios interpretaron el gesto como un reconocimiento a las tendencias originadas en el ecosistema digital de México, particularmente a la influencia del colectivo Las Perdidas, al que pertenece Paolita Suárez.

El impacto en redes

El impacto se reflejó inmediatamente en los comentarios. Frases como “Selena Suárez”, “La de marketing sí se la sabe” y “Bien comadres” dominaron la conversación.

Numerosos seguidores se apresuraron a etiquetar a Paolita Suárez, destacando con entusiasmo que un audio local estaba siendo utilizado por una marca internacional de gran alcance.

Este episodio confirma una tendencia creciente: el contenido viral mexicano está cruzando fronteras digitales. ‘Las Perdidas’ han visto cómo su influencia llega a figuras de talla internacional. En meses recientes, artistas como Ariana Grande y Cynthia Erivo también han interactuado con sus creaciones, demostrando que el humor y la autenticidad de este colectivo tienen un poder de conexión global.

