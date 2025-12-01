Selena Gomez y Benny Blanco se dejan ver muy enamorados en un juego de Los Angeles Lakers

Selena Gómez y Benny Blanco, la pareja que sigue cautivando al público con su historia de amor, fueron captados compartiendo momentos de tierna complicidad durante el partido de los Angeles Lakers contra los New Orleans Pelicans este pasado domingo en el Crypto.com Arena.

Los recién casados, quienes contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en Santa Bárbara en el mes de septiembre, disfrutaron del encuentro desde las primeras filas, demostrando que su romance sigue más fuerte que nunca.

En varias ocasiones, las cámaras los sorprendieron en actitudes cariñosas: Selena le dio un dulce beso en la mejilla a su esposo, mientras Benny colocaba afectuosamente su mano sobre la pierna de ella. En otro momento íntimo, la cantante se acurrucó contra el productor, apoyando su cabeza en su hombro.

El Benny Blanco y su esposa la actriz Selena Gomez durante el juego entre Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans.

Crédito: Photo/Jessie Alcheh.

El look de Selena Gomez

La empresaria detrás de Rare Beauty lució un elegante look todo en negro: un blazer oversize, camiseta, pantalones y botas de cuero, complementado con un bolso de Saint Laurent y su cabello recogido con una horquilla.

Por su parte, Blanco optó por un estilo casual pero chic con un conjunto de mezclilla bajo una chaqueta con parches.

La pareja no fue la única celebridad presente en el juego. Compartieron la cancha con figuras como Pedro Pascal, Finneas O’Connell, Andy García y Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, en una noche que reunió a grandes nombres del espectáculo.

Este encuentro deportivo evoca recuerdos de la primera vez que fueron vistos juntos en un partido de los Lakers, en enero de 2024, poco después de confirmar su relación.

Desde entonces, su vínculo no ha hecho más que crecer, culminando en un compromiso en diciembre de 2023 —con un anillo de diamantes talla marquesa que hace referencia a la canción de Gómez, ‘Good For You’— y su posterior boda, a la que asistieron amigos cercanos como Taylor Swift, Paris Hilton y sus compañeros de reparto de la serie.

Lejos de los reflectores y las especulaciones, Selena Gómez y Benny Blanco demostraron una vez más que disfrutan de los momentos simples y juntos, encontrando en una tarde de baloncesto la oportunidad perfecta para mostrar su apoyo mutuo y su evidente felicidad.

