¡Confirmado! “Only Murders in the Building” tendrá sexta temporada y se traslada a Londres

A solo unos días de estrenarse el último capítulo de la quinta temporada de “Only Murders in the Building”, se dio a conocer que la popular serie de comedia contará con una sexta entrega y que sus capítulos transcurrirán fuera de Nueva York.

De acuerdo con John Hoffman, cocreador, guionista y showrunner de la serie, su apuesta para la la nueva temporada se centra en regresar al origen del vínculo entre Mabel, Oliver y Charles, personajes interpretados por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin, respectivamente.

“Volveremos al punto de origen de nuestro trío. ¿Qué fue lo que los unió en primer lugar? Fue que los tres eran fanáticos del podcast de misterio de Cinda Canning, el personaje que interpretó Tina Fey“, detalló el creador en entrevista con The Hollywood Reporter.

Es por esta razón que la trama de la sexta temporada se inspira en los orígenes de los relatos de detectives, de los misterios que se resuelven desde el living: “En esta ocasión nos queremos enfocar en la naturaleza de narraciones como las de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y otros en su estilo. Encontramos allí un campo fértil para nuestro cuento y la intersección con la idea de los podcasts nos llevó de regreso al personaje de Tina Fey“, añadió Hoffman.

Otro de los detalles confirmados sobre la sexta edición de “Only Murders in the Building” es que los misterios se expandirán y harán que Mabel, Oliver y Charles vivan una nueva aventura fuera de su icónico edificio en Nueva York. ¿La nueva parada? Londres.

Por si fuera poco, una nueva lista de estrellas británicas de fama internacional podrían sumarse al proyecto que ya ha contado con la participación de personalidades como Renée Zellweger, Meryl Streep, Christoph Waltz, Paul Rudd, Matthew Broderick, Nathan Lane y Logan Lerman, por mencionar algunos.

El anuncio de una nueva temporada y la incorporación de nuevos personajes surge de cara a las declaraciones lanzadas por una de las estrellas del show, el actor Steve Martin, quien aseguró que de contar con una sexta temporada esta se aventuraría a explorar nuevas posibilidades.

“Tal vez, si nos renuevan para otra temporada, podríamos ampliar nuestro alcance. Por ejemplo, viajar a Italia y sumar actores italianos a nuestro elenco. Este año ya tuvimos a Christoph Waltz, que es una estrella internacional. Bueno, Renée Zellweger y Meryl Streep también lo son“, expresó el histrión en ese entonces.

