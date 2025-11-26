Suegra de Selena Gomez sufre allanamiento e intento de robo en su casa de Los Ángeles

Un llamado a plena noche a la línea del 911 alertó a las autoridades sobre un intento de allanamiento en la residencia de Sandra Levin, madre del productor musical Benny Blanco y suegra de la cantante Selena Gomez, mientras esta se encontraba dentro del domicilio a altas horas de la noche.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente tuvo lugar alrededor de las 9:30 p.m. en el vecindario de Studio City, en Los Ángeles, cuando dos hombres vestidos ropa oscura y enmascarados irrumpieron en la vivienda tras forzar una puerta corrediza de vidrio.

Sería este ruido el que alertó a Sandra Levin y la hizo ocultarse en el baño de una de las habitaciones de la planta alta, sitio desde el que hizo el llamado al 911 y en el que permaneció hasta su arribo.

Según lo revelado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a NBC 4, los sospechosos huyeron del lugar al percatarse que había una persona en la residencia, por lo que no se registraron heridos ni objetos robados.

“Ella miró por la puerta del baño después de escuchar a los sospechosos subir las escaleras“, reportó el portal estadounidense PageSix.

Horas más tarde, imágenes obtenidas por KTLA5 mostraron a agentes policiales inspeccionando la entrada de vidrio astillada, así como los alrededores de la vivienda. Sin embargo, las autoridades continúan investigando y aún no se ha reportado la detención de algún sospechoso.

A pesar del revuelo que generó la noticia, Benny Blanco y su esposa Selena Gomez se han mantenido al margen y sin emitir comentarios al respecto.

