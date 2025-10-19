¿Cómo fue la luna de miel de Selena Gomez y Benny Blanco?

Tras su boda, Selena Gomez y Benny Blanco disfrutaron de una luna de miel sencilla y romántica por la costa de California, alejándose del lujo y la fama que normalmente rodea sus vidas.

De acuerdo con Page Six, una fuente cercana a la pareja contó que la cantante y el productor musical optaron por un viaje tranquilo para relajarse y celebrar su amor.

Durante varios días, Selena y Benny recorrieron la costa californiana y también visitaron Texas, el estado natal de Selena, lo que les permitió bajar el ritmo y desconectarse tras el estrés de su boda.

La fuente mencionó a Page Six que ambos estuvieron “en las nubes” y plenamente felices durante este viaje especial.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el sábado 27 de septiembre en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

Durante la ceremonia, Selena lució cuatro vestidos blancos diseñados por Ralph Lauren.

Tras la ceremonia, Selena compartió las primeras imágenes de su boda con el productor musical Benny Blanco.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

Selena celebró su despedida de soltera en Los Cabos, México, y Benny en Las Vegas, mostrando así que cada uno tuvo momentos especiales previos a unirse en matrimonio.

¿Cómo se conocieron Selena Gomez y Benny Blanco?

La cantante y el productor musical se conocieron en 2010, cuando trabajaban juntos en el álbum Revival de Selena Gomez. Este fue el primer acercamiento profesional que tuvieron y el que sentó las bases para una relación que con el tiempo cruzaría la línea artística para convertirse en romántica.

Durante años, el vínculo entre Selena Gomez y Benny Blanco se mantuvo solo en el plano laboral, con colaboraciones en éxitos como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness”.

Finalmente, más de diez años después, en 2023 Benny Blanco y Selena Gomez comenzaron a salir. Al principio, ambos mantuvieron la relación en privado, alejada de los reflectores.

La pareja decidió hacer pública su relación a finales de 2023, la cantante compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram.

Un año después, en diciembre de 2024, Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena con un emotivo picnic en un estudio, recreando sus primeras citas.

