En medio de polémica de higiene, Selena Gomez reafirma su amor por Benny Blanco

La lealtad de Selena Gomez hacia su esposo, el productor musical Benny Blanco, permanece inquebrantable. Tras una semana marcada por comentarios virales que cuestionaron la higiene personal de Blanco, la fundadora de Rare Beauty decidió romper el silencio de manera sutil pero directa a través de sus redes sociales.

La controversia estalló tras el estreno de Friends Keep Secrets, el nuevo proyecto audiovisual de Blanco. Durante el primer episodio, algunos espectadores señalaron con desagrado que el productor aparecía descalzo con los pies visiblemente sucios y, en un momento del programa, dejó escapar una flatulencia frente al micrófono de forma deliberada.

Estos gestos desataron una tormenta de críticas en plataformas como X e Instagram, donde fans de la intérprete de “Love On” expresaron su preocupación y cuestionaron la relación.

Sin embargo, Selena Gomez respondió con un gesto cargado de afecto. La artista compartió un video íntimo en sus historias de Instagram donde se le ve abrazando y besando a Blanco.

“Me enamoro más y más de ti cada día, mi amor”, escribió Gomez, dejando claro que las opiniones externas no afectan la solidez de su matrimonio.

En entrevistas recientes, ambos han destacado el valor de su vínculo. Gomez ha confesado que, tras cinco años de soltería, encontró en Benny a alguien que la hace sentir “valorada, vista y respetada”, resaltando la paciencia y el amor incondicional que él le brinda.

Por su parte, Blanco ha reiterado en diversas ocasiones que supo desde el primer momento que ella era “la elegida”.

Con esta muestra pública de cariño, la pareja reafirma que su relación trasciende las críticas superficiales, consolidándose como uno de los matrimonios más comentados y resilientes del mundo del espectáculo.

