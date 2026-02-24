Selena Gomez fue captada disfrutando de unas vacaciones con amigas en Los Cabos

Selena Gomez volvió a acaparar todas las miradas, esta vez desde las paradisíacas playas de Los Cabos, Baja California Sur. La fundadora de Rare Beauty fue captada disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su círculo más cercano de amigas.

Durante el fin de semana, la actriz y cantante de 33 años fue fotografiada aprovechando al máximo el sol mexicano.

Entre las imágenes que han circulado, destaca el gusto de Gomez para la moda veraniega. Se le vio luciendo un elegante traje de baño de una sola pieza en color rosa vibrante mientras se relajaba en un exclusivo resort de la zona. Más tarde, la artista optó por un bikini negro clásico para una jornada de diversión a bordo de un lujoso yate.

Lejos de los reflectores de Hollywood y de su apretada agenda laboral, a Selena se le vio sumamente relajada, compartiendo risas, selfies y momentos de complicidad con sus amigas, entre las que se encontraba la actriz Nina Dobrev.

El grupo disfrutó de diversas actividades, desde saltos al mar desde la cubierta de la embarcación hasta caminatas por la orilla de la playa, siempre bajo la atenta pero discreta mirada de los seguidores que celebran verla en un estado de plenitud.

Este viaje llega en un buen momento personal para la intérprete, quien está en medio de diversos proyectos laborales y tras su boda con el productor Benny Blanco.

Con esta aparición, Selena Gomez no solo marca tendencia para la próxima temporada vacacional, sino que también envía un mensaje de bienestar y equilibrio.

