Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron por primera vez en 10 años

El mundo del pop fue testigo de un momento que muchos consideraban imposible. Después de diez años de un distanciamiento que marcó el fin de la era dorada de Disney Channel, Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron públicamente.

El esperado momento ocurrió la noche de este lunes en Orlando, durante el inicio de la gira de Lovato, titulada “It’s Not That Deep Tour“.

Según reportes de Page Six, Gomez no solo asistió al concierto como una espectadora más, sino que fue vista en la zona VIP apoyando eufóricamente a su ex mejor amiga.

this is the craziest night ever. pic.twitter.com/xJjUrAlRbE — best of demi (@archivefordemi) April 14, 2026

El reencuentro se selló tras bastidores, donde ambas compartieron un emotivo abrazo que fue capturado en fotografías que ya dan la vuelta al mundo.

A la reunión se sumó otra figura clave de su pasado: Joe Jonas, quien también estuvo presente para mostrar su apoyo a Demi en esta nueva etapa musical. Los tres artistas, que definieron la cultura juvenil de finales de la década de los 2000, posaron juntos, recordando los tiempos de “Camp Rock”.

La relación entre Selena y Demi ha sido una montaña rusa de altibajos públicos y privados. Aunque en 2017 tuvieron un breve acercamiento en una alfombra roja, fuentes cercanas aseguran que esta es la primera vez en una década que ambas mantienen una conversación significativa y reparan su vínculo.

“El tiempo cura las heridas”, comentó una fuente cercana a las artistas a Page Six. “Ambas han pasado por mucho a nivel personal y profesional, y finalmente están en un lugar de madurez donde valoran su historia compartida”.

Este reencuentro no solo marca la paz entre dos iconos globales, sino que cierra uno de los capítulos más largos y comentados del entretenimiento adolescente.

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