Taylor Swift y Travis Kelce no quieren recibir regalos en su boda

A medida que se acercan los preparativos para el esperado matrimonio entre la superestrella Taylor Swift y la figura de la NFL Travis Kelce, se van revelando detalles que demuestran que el evento romperá con las normas tradicionales de las bodas.

Según información revelada por Page Six, la pareja impuso una estricta regla a todos sus invitados: la prohibición absoluta de entregarles obsequios materiales tradicionales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la planificación del enlace, el equipo de la pareja se ha comunicado directamente con los invitados para notificarles que no se abrirá ninguna lista de bodas en tiendas exclusivas ni se recibirán presentes en la ceremonia.

La razón detrás de esta decisión es simple: ambos son conscientes de la enorme fortuna y abundancia material que poseen. “No necesitan nada. Entre los dos, tienen más que suficiente”, señaló un informante al medio.

En lugar de los obsequios convencionales, Swift y Kelce decidieron transformar su unión en una plataforma de impacto social. El equipo de organización ha distribuido una lista con diversas organizaciones benéficas que se alinean con los valores de la pareja, instando a los invitados a dirigir el dinero que planeaban gastar hacia estas causas humanitarias y de bienestar social.

Lejos de generar incomodidad, la regla ha sido recibida con entusiasmo y profunda emoción por el círculo íntimo de los novios, quienes consideran que la iniciativa es “significativa, intencional y completamente auténtica”.

Esta decisión no toma por sorpresa a quienes conocen la trayectoria de la intérprete, famosa por sus constantes y discretas donaciones a bancos de alimentos durante sus giras de conciertos, así como por la generosidad de Kelce con sus fundaciones comunitarias.

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