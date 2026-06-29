Stevie Nicks podría cantar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda entre la superestrella de la música Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, está a punto de consolidarse en una ceremonia histórica que paralizará al mundo del entretenimiento.

A medida que se filtran detalles del exclusivo evento, los reflectores apuntan ahora hacia el escenario principal. Según informes recientes de publicaciones como Rolling Stone y Page Six, la icónica cantante Stevie Nicks no solo se encuentra en la lista de invitados, sino que se espera que ofrezca una presentación musical en vivo durante los festejos.

La participación de la mítica vocalista de Fleetwood Mac, de 78 años, no resulta una sorpresa para los seguidores más fieles de la intérprete de “Cruel Summer”.

Nicks y Swift mantienen una estrecha amistad y admiración mutua desde hace años. De hecho, la veterana artista escribió un poema especial para el exitoso álbum de Swift, “The Tortured Poets Department” (2024), mientras que la intérprete de ” Love Story” le rindió homenaje directo nombrándola en su canción “Clara Bow”.

Recientemente, Taylor alimentó las especulaciones al lucir una camiseta con el ingenioso juego de palabras “Stevie Knicks” durante un partido de las Finales de la NBA, precisamente en el recinto donde se celebraría el matrimonio.

De acuerdo con reportes de The New York Times, la ambiciosa logística se desarrollará en el emblemático Madison Square Garden de Manhattan durante el fin de semana del 4 de julio.

Los planes supuestamente contemplan una cena de ensayo íntima para unas 100 personas el jueves 2 de julio, seguida de una recepción el viernes 3 de julio que congregará a más de 1.000 invitados.

Fuentes de la industria aseguran que la lista de asistentes es tan imponente que el festejo promete ser “más grande que la Met Gala”, incluyendo a celebridades como Selena Gomez, Ed Sheeran y el ícono del country Tim McGraw, quien también subiría al escenario.

A pesar de que los registros públicos de la ciudad de Nueva York confirman la aprobación de permisos especiales para el cierre de calles y la instalación de carpas teatrales fuera de la arena, tanto los representantes de Swift como los de Kelce han mantenido un estricto hermetismo.

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