Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Todo sobre los preparativos

Los preparativos para la boda del año entre la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce comenzaron en la Gran Manzana. Según revelaron cadenas locales como ABC y CBS, el esperado enlace matrimonial se celebrará en el Madison Square Garden de Nueva York y se proyecta como un evento que podría congregar hasta un millar de personas a lo largo de dos jornadas de festejos.

Los actos oficiales arrancarán el jueves por la tarde con una recepción exclusiva destinada a un selecto grupo de aproximadamente 100 invitados. Las celebraciones principales continuarán el viernes con un gran cóctel que se prolongará hasta la madrugada del sábado.

Esta fecha coincide de manera directa con las vísperas del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, un periodo vacacional en el que la metrópoli prevé una masiva afluencia de visitantes debido a las fiestas patrias y al desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol.

El hermetismo en torno a la pareja es absoluto. De hecho, fuentes cercanas admiten que aún no está claro si el evento del jueves constituirá el enlace civil privado o si se tratará únicamente del ensayo general de la fastuosa gala del viernes.

El portal TMZ reportó que los novios eligieron el Madison Square Garden precisamente porque sus instalaciones carecen de ventanas al exterior, facilitando un control total de la privacidad.

Blindaje y logística monumental

La seguridad del evento será sin precedentes. La empresa organizadora obtuvo permisos especiales del ayuntamiento para cerrar por completo al tráfico vehicular y peatonal las calles 31 y 33, que circundan el pabellón.

En el lugar se instalarán carpas de gran tamaño para impedir que los paparazzis y el público capten la llegada de las celebridades. Asimismo, estará estrictamente prohibido el uso de teléfonos móviles para invitados y empleados; los asistentes deberán firmar un acuerdo de confidencialidad electrónico y sus invitaciones físicas contarán con marcas de agua personalizadas para evitar filtraciones.

En el aspecto estético, el interior del recinto ya está siendo adaptado mediante un despliegue logístico de camiones etiquetados como “Garden Party“. La decoración recreará un sofisticado jardín interior con elementos escenográficos monumentales, complementado con menús personalizados que replican los platos de los restaurantes favoritos de Swift.

Trascendió que el diseño del vestido de novia principal fue encargado a la prestigiosa firma Monse, liderada por Laura Kim y el diseñador dominicano Fernando García, creadores de piezas icónicas del aclamado “The Eras Tour”.

Entre las celebridades que se darán cita destacan los cantantes Sombr y Benson Boone, la modelo Karlie Kloss y posibles actos musicales en vivo a cargo de leyendas de la música y amigos íntimos de la novia como Stevie Nicks, Tim McGraw y Sir Paul McCartney.

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