Taylor Swift gana demanda por plagio interpuesta por una poeta de Florida

Los “regalos de boda” no paran de llegar para Taylor Swift. Tres días después de su matrimonio con Travis Kelce, una jueza federal desestimó de manera definitiva una demanda presentada hace 14 meses por una poeta de Florida que acusaba a la cantante de plagiar sus obras.

La jueza federal Aileen Cannon, quien ganó notoriedad en los últimos años, falló en contra de la demandante Kimberly Marasco y a favor de Swift, Aaron Dessner, Republic Records y Universal Music Group. En su fallo, Cannon concluyó que “los poemas de la demandante no contienen expresiones protegibles y que, en cualquier caso, la demandante no alega de manera convincente la existencia de plagio”.

Las acusaciones de la poeta

Marasco, quien actuó como su propia abogada, afirmaba que Swift había copiado frases de sus libros de poesía en canciones como “The Man”, “The Great War”, “Down Bad” e “I Can Do It with a Broken Heart”, esta última del álbum de 2024 “The Tortured Poets Department”.

Cannon fue contundente en su análisis, señalando que la demanda de Marasco se basaba en alegar que Swift se apropió de “ideas y temas básicos (una mujer que trabaja en un entorno corporativo, ser ‘manipulada psicológicamente’, enfrentarse a la adversidad); metáforas omnipresentes (estar ‘sumergida’ bajo el agua, ‘lágrimas como armas’, ‘deseo como combustible y fuego’); y palabras comunes aisladas y frases cortas (‘correr’, ‘fuego’, ‘lluvia’, ‘amor’, ‘invisible’, ‘me enjauló’, ‘carne y sangre’, ‘es hora de irse’)”.

La jueza determinó que dicho contenido “equivale, como mucho, a ideas, metáforas, contextos y temas, ninguno de los cuales es un tema apropiado para la protección de derechos de autor”.

Los abogados defensores calificaron la demanda de Marasco como una “demanda indiscriminada”, calificación con la que la jueza coincidió. Cannon señaló que la demandante se refería a los demandados colectivamente a pesar de los distintos roles que desempeñan un artista, un sello discográfico y una empresa matriz en la industria musical.

El musicólogo Brian McBrearty, quien testificó en casos de derechos de autor, había anticipado el fracaso del caso en una columna publicada en diciembre: “Algunos titulares podrían dar a entender que Swift se libró por un tecnicismo o gracias a un exceso de celo en su seguridad personal. No. Nada en este asunto está vinculado de manera significativa a la ley de derechos de autor“.

McBrearty añadió que “los tribunales no pueden juzgar vibraciones. Necesitan demandas basadas en la autoría”.

El caso fue desestimado “con perjuicio”, lo que significa que la decisión es definitiva y Marasco no puede modificar su demanda ni presentarla nuevamente en el futuro. La poeta ha manifestado su intención de apelar la decisión.

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