Taylor Swift entrará al Salón de la Fama de Compositores de Nashville

La cantante Taylor Swift continúa consolidando su legado en la industria de la música. La estrella estadounidense fue anunciada como la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville (NaSHOF, por sus siglas en inglés), dentro de la categoría de Compositor/Artista Contemporáneo, en reconocimiento a sus dos décadas de trayectoria profesional.

El anuncio fue realizado por Mark Ford, director ejecutivo de la Fundación del Salón de la Fama, durante un acto celebrado en el Teatro Johnson de la Universidad de Belmont. En esta promoción, Swift comparte el honor junto a destacadas figuras de la industria como Lyle Lovett (Artista Veterano), Bruce Channel (Compositor Veterano), Shawn Camp (Compositor Contemporáneo) y Lee Thomas Miller (Compositor Contemporáneo).

La cantautora reaccionó a la distinción a través de un comunicado en el que recordó sus inicios en la capital de la música country.

“Desde que empecé a escribir canciones de niña, siempre pensé en Nashville como el lugar perfecto para vivir. Quería aprender con y de los mejores y sumergirme en una comunidad de narradores, y afortunadamente Nashville resultó ser exactamente lo que había soñado: una ciudad que valoraba y priorizaba el trabajo duro, la determinación y la imaginación”, señaló la cantante.

Este hito en la carrera de Swift se suma a su reciente ingreso al Salón de la Fama de los Compositores a nivel nacional, donde se convirtió en la mujer más joven en recibir tal distinción. En ese momento, cuando fue presentada por el cineasta Steven Spielberg, Swift sometió a consideración de la academia cinco de sus piezas más aclamadas: “All Too Well (10 Minute Version)”, “Blank Space”, “Anti-Hero”, “Love Story” y “The Last Great American Dynasty”.

La ceremonia oficial de inducción de la clase 2026 del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville se llevará a cabo a finales de este otoño, ocasión en la que la comunidad artística rendirá homenaje a la huella que Swift ha dejado en la narrativa musical contemporánea.

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