Píldoras abortivas ganan terreno como método para interrumpir embarazos: estados conservadores se oponen

Una serie de legislaciones en estados que ya han prohibido el aborto buscan intensificar las restricciones sobre el acceso a píldoras abortivas. El gobernador de Dakota del Sur firmó una ley que clasifica como delito grave la distribución de estas píldoras. Mississippi también avanza con legislaciones similares.

Un informe del Instituto Guttmacher revela que más mujeres en estados con prohibiciones de aborto están optando por recibir píldoras a través de telemedicina, en lugar de viajar a estados donde el procedimiento es legal. Este cambio de tendencia marca un aumento significativo en el acceso a métodos abortivos en un entorno restrictivo.

Diversos estados están cuestionando las regulaciones federales que permiten la prescripción de mifepristona por telemedicina. Procesos judiciales están en marcha en lugares como Louisiana y Texas, lo que podría restringir aún más el acceso a estas píldoras en estados que han impuesto prohibiciones.

Tendencias y medidas propuestas

A pesar de las iniciativas para penalizar a las mujeres que optan por abortar, ninguna legislación ha pasado en ese sentido.

Grupos defensores de los derechos reproductivos y antiaborto muestran posturas encontradas sobre la criminalización de mujeres, destacando un enfoque más compasivo y de apoyo en lugar de represivo.

Píldora vs. abortos quirúrgicos

En general, tanto el aborto con píldoras (aborto médico) como el aborto quirúrgico son métodos muy efectivos en el primer trimestre de embarazo, pero su eficacia varía ligeramente según el método y la semana de gestación.

Efectividad de las píldoras abortivas

El aborto médico con mifepristona+misoprostol tiene una tasa de éxito aproximada de 95‑98% en embarazos de hasta unas 10–12 semanas.

tiene una tasa de éxito aproximada de en embarazos de hasta unas 10–12 semanas. En algunos casos, el aborto puede quedar incompleto o fallar, y se requiere un procedimiento de seguimiento (segunda dosis de medicamento o aspiración quirúrgica).

Efectividad del aborto quirúrgico

Los procedimientos quirúrgicos (como aspiración al vacío) son 98‑100% efectivos en el primer trimestre, con una tasa de fracaso muy baja (alrededor de 1% o menos).

en el primer trimestre, con una tasa de fracaso muy baja (alrededor de 1% o menos). Cuando fallan, también se suele repetir el procedimiento, pero el porcentaje es menor que con el método con píldoras.

Impacto de las restricciones al aborto

Las restricciones al aborto en varios estados de Estados Unidos se han asociado con aumentos modestos pero medibles en las tasas de natalidad y de maternidad, así como con peores resultados de salud reproductiva y perinatal.

Efecto sobre la natalidad

En los estados con prohibiciones del aborto, la tasa de natalidad aumentó alrededor de un 2.3% en comparación con estados donde el acceso al aborto se mantuvo sin cambios, lo que equivaldría a unos 32,000 nacimientos adicionales al año.

Un estudio en 14 estados con restricciones halló que la tasa de fertilidad fue 1.7% más alta de lo esperado, con 60.55 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva frente a 59.54 de haberse mantenido el acceso al aborto, lo que implica decenas de miles de nacimientos adicionales.

Impacto sobre la maternidad y la salud

Los estados con políticas de aborto más restrictivas suelen tener tasas de mortalidad materna e infantil más altas; por ejemplo, las muertes maternas en 2018‑2020 fueron 62% más altas en los estados que luego impusieron restricciones que en los que mantuvieron un acceso más amplio.

Un análisis reciente sobre prohibiciones del aborto en 14 estados estimó 478 muertes infantiles adicionales de 2021 a 2022, especialmente en Texas, donde la mortalidad infantil aumentó más que en el resto del país.

Grupos más afectados

Las tasas de natalidad aumentaron más en grupos ya vulnerables: mujeres hispanas (hasta un 4.7% más) y mujeres de 20‑24 años (3.3% más), lo que refuerza la carga desigual sobre poblaciones de menor ingreso y con menor acceso a servicios de salud.

Además, muchas de estas restricciones se concentran en estados con “desiertos de atención materna”, donde hay menos obstetras y peores coberturas de Medicaid, lo que agrava riesgos durante el embarazo y después del parto.

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