Millones de estadounidenses buscan en el extranjero atención dental menos costosa

Un informe del Instituto de Salud Dental CareQuest, una organización sin fines de lucro dedicada a la equidad en salud bucal, registra que entre los motivos más comunes de los estadounidenses para buscar atención dental en el extranjero se encuentran la falta de seguro y el coste significativamente más bajo de los servicios dentales en comparación con su país.

Señala que aproximadamente 69 millones de adultos en EE.UU. (alrededor del 26%) no tiene seguro dental, y el coste sigue siendo una barrera importante para acceder a la atención.

Datos recabados en siete de los principales países industrializados revelaron que EE.UU. es el lugar más caro para someterse a procedimientos dentales habituales, como limpiezas, extracciones, empastes, coronas y endodoncias.

En Estados Unidos, una visita al dentista puede ser tan costosa como una operación quirúrgica menor. Una corona dental ronda los $1,200 a $2,000 dólares, un implante puede superar los $6,000 dólares, y una rehabilitación bucal completa llega a costar más de $70,000 dólares.

Turismo dental

El estudio CareQuest Institute for Oral Health se basa en una encuesta representativa a nivel nacional realizada a 9,450 personas el año pasado, y sus resultados confirman lo que muchos dentistas y agencias de viajes ya venían observando: ir al dentista fuera de Estados Unidos dejó de ser una rareza.

Más de la mitad de los encuestados —un 58%— dijo haber viajado específicamente para acceder a tratamientos de menor costo. La diferencia de precios no es menor: un tratamiento de conducto que en EE.UU. puede costar hasta $1.500 dólares de bolsillo, en México cuesta menos de $350 dólares. Un estudio comparativo entre siete países industrializados encontró que Estados Unidos es el lugar más caro para recibir procedimientos dentales comunes como limpiezas, extracciones, empastes, coronas y tratamientos de conducto; este último promedia $838 dólares en EE.UU., frente a $542 dólares en Canadá y $436 dólares en Francia.

Lo llamativo, según el informe, es que la disposición a viajar no depende del nivel de ingresos ni del estatus educativo. El estudio no encontró diferencias significativas según el nivel educativo, la situación laboral o los ingresos de los encuestados, lo que sugiere que el problema atraviesa a buena parte de la clase media estadounidense, no solo a los sectores más vulnerables. Aun así, casi una cuarta parte de quienes viajaron no contaban con seguro dental, y un 9% señaló la falta de cobertura como la razón directa de su viaje.

Un mercado en expansión

El llamado “turismo dental” no es nuevo, pero su escala sí ha cambiado. Según datos citados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta es la forma más común de turismo médico entre los residentes de Estados Unidos, y en 2019 ya cerca de medio millón de estadounidenses viajaba al extranjero por este motivo. Hoy el fenómeno mueve cifras multimillonarias: en 2023 el mercado global de turismo dental se valoraba en $10,900 millones de dólares, con proyecciones de seguir creciendo, y algunas estimaciones de la industria anticipan que podría superar los $65.000 millones de dólares para 2033.

México encabeza la lista de destinos preferidos por los pacientes estadounidenses, en buena parte por su cercanía geográfica. Ciudades fronterizas reciben miles de visitantes cada semana que cruzan a pie o en auto para una consulta, mientras que destinos como Tailandia, Hungría, Costa Rica, Turquía y Colombia también atraen a quienes están dispuestos a combinar el tratamiento con un viaje más largo.

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