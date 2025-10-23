La Opinión Hoy: Blake Snell abrirá el Juego 1 de la Serie Mundial con los Dodgers ante Toronto

Los Dodgers de Los Ángeles se encuentran listo para defender su corona de las ligas mayores del béisbol cuando este viernes se enfrenten en Toronto a los azulejos de aquella ciudad. Ricardo López Juárez va a estar presente y nos va a acompañar para platicar un poco previo a lo que se viene en el béisbol de las Ligas Mayores.

“Los Dodgers tuvieron mucha inconsistencia, fallaba el Bullpen, fallaba el bateo, había lastimados, pero es un equipo grande y están de regreso para defender su corona, contra unos Blue Jays de Toronto que tuvieron una gran campaña, tuvieron de hecho más victorias que los Ángeles en la temporada regular y por eso es que tienen la ventaja de la localia en este clásico de otoño que regresa a Canadá, más de 30 años que los azulejos no recibían la serie mundial”, detalló Ricardo López Juárez.

Agregó que “es un equipo muy armado, todos esos esfuerzos que hicieron los Dodgers para ir adquiriendo talento para realmente protegerse todas las áreas y la campaña regular no se reflejó porque fue un equipo inconsistente, como dije, pero ya en postemporada, tú sabes, cambian el chip y han jugado una pelota increíble en octubre, primero barriendo a Cincinnati en la serie de comodines, luego pasándole por encima a Philadelphia en cuatro juegos en la serie divisional, que para mi gusto era el rival más difícil y los eliminaron y después barriendo contundentemente al conjunto que más partidos ganó en la campaña 2025 que fue Milwaukee incluyendo esa actuación histórica de Shohei Ohtani, 25 años un, o sea, un cuarto de siglo que no ha habido un equipo prácticamente un cuarto de siglo que no ha habido un equipo que refrende el título”.

Farándula

Clary Castro, periodista de la opinión y especialista en farándula, estuvo en el podscat de La Opinión Hoy, ya que hay más producciones, vienen más cosas para la televisión y hablaremos de un estreno que es Monteverde.

“Tenemos estamos como en semanas de estreno o los últimos meses del año de estreno. A qué me refiero. Pues como tú bien dices, dentro de unas cuantas semanas Univisión va a estrenar aquí en Estados Unidos la historia protagonizada por Gabriel Soto y África Zavala que lleva por nombre Monteverde. Honestamente, es una comedia romántica, una historia sumamente divertida que ya conquistó al televidente mexicano y ahora pretende hacer lo mismo a con la televisión hispana en Estados Unidos. El estreno, repito, está previsto para el 3 de noviembre en el horario de las 10 de la noche del este, 9 pm centro”, dijo Castro.

