La Opinión Hoy: El Museo Louvre enfrenta el robo más escandaloso desde el de la Mona Lisa en 1911

El domingo, a plena luz del día, cuatro personas irrumpieron en el museo más visitado del mundo, robaron varias piezas y hasta este momento no se sabe nada de su paradero. Los ladrones, armados solo con herramientas eléctricas, irrumpieron en el museo de Louvre, en pleno corazón de París y robaron ocho objetos de incalculable valor y luego huyeron en motocicletas. El Louvre anunció que permanecería cerrado este lunes mientras continúan las investigaciones.

El robo tuvo lugar a las de la nueve de mañana, hora local del domingo por la mañana, poco después de que el museo abriera sus puertas a los miles de visitantes. Cuatro ladrones enmascarados utilizaron un camión equipado con una plataforma elevada mecánica para acceder a la galería de Apolo a través de un balcón cercano al río Cena.

Dos de los ladrones cortaron los cristales con una cortadora de disco a batería y así entraron al museo. A continuación, amenazaron a los guardias que evacuaron el edificio. Los ladrones rompieron las vitrinas y robaron las joyas que en conjunto contenían miles de diamantes y piedras preciosas. Bajaron por la misma escalera por la que subieron y huyeron en motocicletas.

El robo duró solo 7 minutos. En total robaron ocho piezas de joyería, entre ellas un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa. También se llevaron una diadema que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón Tercero y que cuenta con casi 2000 diamantes.

También un collar que perteneció a María Amelia, la última reina de Francia que contiene ocho zafiros y 631 diamantes. La policía francesa sabe que en las próximas 24 o 48 horas, si no se captura estos ladrones, es probable que estas piezas desaparezcan para siempre.

Dale Play

Liseth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del diario de Nueva York y de La Opinión, nos comentó los mejores lanzamientos musicales del momento.

“Esta semana quiero arrancar con una noticia muy positiva, una noticia muy alegre para nosotros los amantes de la música pop y del rock en español, porque resulta que la banda española La Oreja de Van Gogh anunció hace unos días su regreso a los escenarios con la cantante original de la agrupación que se formó por allá por 1996 que están celebrando ya 30 años, tres décadas de historia“, dijo Liseth Pérez.

Agregó que “Amaia Montero se había retirado de la agrupación hace muchísimo tiempo, hace casi 18 años, habían tenido una cantante que hace justo un año había dejado la agrupación, es decir, que han pasado por muchísimas etapas, pues resulta que Amaia Montero anunció que regresa con la agrupación. Ya anunciaron incluso sus primeras fechas de concierto que van a tener en España y seguramente estarán anunciando la gira por Latinoamérica y por Estados Unidos, ya que aquí tienen un público también muy grande“.

