La Opinión Hoy: Agentes de ICE tirotean a un sospechoso y a un agente en Los Ángeles

Autoridades federales y locales están investigando un incidente en el que un del servicio de aguaciles de los Estados Unidos y un sospechoso de ser un inmigrante indocumentado resultaron heridos en un tiroteo durante un operativo de ICE en el sur de Los Ángeles, la mañana del martes 21 de octubre.

</p>

El incidente se reportó alrededor 8:52 AM de las a pocas cuadras del sur de la autopista 10, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, que informó que ocurrió un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal. El servicio de alguaciles de Estados Unidos confirmó posteriormente que uno de sus agentes y un sospechoso resultaron heridos mientras colaboraban en el arresto de un sospechoso de ser un inmigrante indocumentado.

Los agentes de ACE estaban intentando detener al individuo como parte de su labor de deportación de inmigrantes. Los investigadores creen que los disparos ocurrieron después de que un agente del ICE se enfrentara al vehículo del sospechoso y rompiera una ventana con su arma reglamentaria. Al intentar detener al dicho sospechoso, las autoridades creen que el arma del agente se disparó, alcanzando tanto al sospechoso como a un alguacil federal adjunto.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en una declaración a la red social X que el sospechoso usó su vehículo como un arma y comenzó a investir el vehículo policial en un intento de huir. Cuando los agentes federales de inmigración intentaron detenerlo. En lo que McLaughlin describió como disparos defensivos, los agentes federales abrieron fuego contra el sospechoso.

El hombre, que permanecía sin identificar hasta el mediodía del martes, recibió un disparo en el codo, mientras que el alguacil federal adjunto recibió el impacto de bala en la mano. El sospechoso, que según los funcionarios es un inmigrante no autorizado que había escapado previamente, y fue puesto nuevamente bajo custodia. Según el servicio de alguaciles de Estados Unidos, la oficina del inspector general, investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI están investigando este incidente.

Deporte

Un grandísimo show de goles se vivió en la jornada de este martes en la Champions League europea, un total de 43 goles en nueve partidos, hagan cuentas por qué hubo goleadas para todos los gustos.

El Barcelona aplastó de local por 6 a 1 al Olympiacos. El actual campeón, Paris Saint-Germain apabulló de visitantes 7-2 al Bayer Leverkusen y en Londres el Arsenal hizo cuatro al Atlético de Madrid.

También de visitante, el Inter vapuleó por 4-0 a los suizos de Union Saint Gilloise y Borussia Dortmund superó por 4-2 al Copenhague en Dinamarca. Mientras como local el PSV Eindhoven sorprendió al Napoli con un 6 a 2 inesperados y el Newcastle dio cuenta 3 a 0 del Benfica.

El único triunfo austero, el Manchester City venció por 2 a 0 al Villarreal en España. Los que sí desentonaron fueron los Modestos Kairat Almaty de Kazajistán y Pafos de Chipre, que igualaron a cero goles.

La tercera de la fase de grupos continuar este miércoles con los restantes nueve encuentros, entre los que resalta el choque de campeones entre Real Madrid y Juventus.

Seguir leyendo: