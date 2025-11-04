La Opinión Hoy: Este martes hay varias elecciones en Estados Unidos, incluyendo gobernadores y alcaldes

Este martes se celebran elecciones en 11 estados de Estados Unidos, incluyendo California, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, con procesos de relevancia nacional. En Nueva York, la contienda más mediática es por la alcaldía, donde el demócrata Zohran Mamdani lidera las encuestas, seguido por Andrew Cuomo, el exgobernador y el republicano Curtis Sliwa.

El presidente Donald Trump criticó a Mamdani y expresó todo su apoyo a Cuomo.

En California se vota la proposición 50 impulsada por el gobernador Gavin Newsom, para modificar temporalmente la redistribución de distritos. Está respaldada por Barack Obama y favorecería a los demócratas con hasta cinco nuevos escaños en la Cámara de Representantes.

En Nueva Jersey habrá una reñida elección para gobernador entre la demócrata Mikie Sherril y el republicano Jack Ciattarelli con un empate técnico en las encuestas. Sherril cuenta con el apoyo de líderes demócratas como Rubén Gallego, quien ha instado a la comunidad latina a votar. También se elige la Asamblea General Estatal.

En Virginia hay elecciones para gobernador, vicegobernador, fiscal general y los 100 escaños de la Cámara de delegados, podría ser histórico al tener por primera vez una mujer gobernadora, la republicana Winsome Earle-Sears o la demócrata Abigail Spanberger, quien lidera con 52.2% en las encuestas.

El resultado se considera un indicador del apoyo a las políticas de Trump. También hay votaciones en Arizona, Connecticut, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maine y Missouri.

En Texas se realiza una elección especial para cubrir el escaño del Distrito 18 Federal. Además, se eligen ejecutivos y legislaturas estatales, jueces, alcaldes, consejos municipales, juntas escolares y se realizan consultas y revocaciones de mandato. En Michigan destacan las elecciones municipales en varias ciudades, incluida Detroit.

