Trump afirma que Jeffries y Owens tienen “bajo coeficiente intelectual”

El presidente Donald Trump volvió a colocarse en el centro de la controversia tras lanzar una serie de ataques contra figuras públicas, entre ellas el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y la comentarista conservadora Candace Owens.

A través de su red social Truth Social, Trump calificó a ambos como personas de “bajo coeficiente intelectual”, un término que ha utilizado de manera recurrente contra adversarios políticos y críticos. Sin embargo, en esta ocasión, sus declaraciones han reavivado el debate sobre el uso de lenguaje con connotaciones raciales.

Candace Owens’ stock, which was never very high, has fallen a long way. Her attack on the First Lady of France is despicable. I believe, in this case, without verification, she is an extremely Low IQ individual!



( Donald J. Trump – TS: Apr 24 2026, 5:42 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍… pic.twitter.com/3RRXNzhwQf — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 24, 2026

“La popularidad de Candace Owens ha caído en picado. Creo, sin pruebas, que tiene un coeficiente intelectual extremadamente bajo”, escribió el mandatario. El comentario se produjo en medio de críticas hacia Owens por difundir afirmaciones sin evidencia sobre la primera dama francesa, lo que derivó en acciones legales por difamación.

Minutos después, Trump dirigió sus ataques a Jeffries, a quien ya había ridiculizado días antes. “No es lo suficientemente inteligente como para dirigir el Partido Demócrata”, afirmó, en un mensaje en el que también lo responsabilizó de políticas económicas que, según él, perjudican al país.

Hakeem “High Tax” Jeffries is a Low IQ individual who is not smart enough to be “running” the Democrat Party, and certainly not smart enough to be involved in running the United States of America. It’s people like this who almost destroyed our Nation with their High Tax, Open… pic.twitter.com/rrp8owZR5d — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 24, 2026

Las declaraciones no pasaron desapercibidas

Expertos en comunicación política advierten que este tipo de calificativos tienen una carga histórica significativa. Karrin Vasby Anderson, profesora en la Universidad Estatal de Colorado, señaló en declaraciones recogidas por la agencia AFP que este tipo de lenguaje puede interpretarse como un “mensaje racista encubierto con una larga historia en Estados Unidos”.

Por su parte, el congresista demócrata Bennie Thompson matizó que Trump ha utilizado ese término contra personas de distintos perfiles, aunque reconoció que forma parte de su estilo político. “Así es Donald Trump”, comentó.

Do you plan on charging rent for space I am occupying in your head?#HealthcareNotWarfare pic.twitter.com/hk5q2FQvc3 — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) April 24, 2026

El propio Jeffries respondió a los señalamientos con dureza. “Es extraordinario que siga repitiendo esos insultos. Lo dice el presidente más tonto de la historia”, declaró, elevando el tono de la confrontación.

Las tensiones se producen en un contexto político altamente polarizado, donde las declaraciones del mandatario tienen un impacto inmediato en la opinión pública. Según una encuesta de YouGov, el 47% de los estadounidenses considera que el discurso de Trump puede calificarse como racista, mientras que un 24% no comparte esa opinión.

A lo largo de su carrera, Trump ha rechazado estas acusaciones y ha insistido en que es el presidente “menos racista”. No obstante, episodios recientes —como la difusión de contenido polémico en redes sociales— han alimentado las críticas tanto de demócratas como de algunos sectores republicanos.

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