Trump promete un “gran anuncio” sobre integridad electoral rumbo a las elecciones de noviembre

Donald Trump adelantó que su mensaje a la nación programado para el próximo jueves incluirá un “gran anuncio” relacionado con la integridad electoral, un tema que ha ocupado un lugar central en su discurso político desde las elecciones presidenciales de 2020.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, el mandatario aseguró que la reforma electoral será una de las prioridades de su intervención en horario estelar.

“No hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas no hay país. También abordaremos otros asuntos, pero será un gran anuncio”, declaró Trump según AP.

La reforma electoral vuelve al centro del debate

Aunque el presidente no adelantó detalles sobre el contenido de su discurso, diversos medios señalan que buscará impulsar el proyecto de ley Save America, una iniciativa promovida por la Casa Blanca para endurecer las reglas de participación en las elecciones federales.

La propuesta contempla exigir pruebas de ciudadanía y una identificación oficial con fotografía para registrarse y votar. Los republicanos sostienen que estas medidas fortalecerán la confianza en el sistema electoral, mientras que legisladores demócratas consideran que podrían dificultar el acceso al voto para millones de ciudadanos.

El discurso llega antes de las elecciones de medio mandato

El anuncio se produce a pocos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en juego el control republicano de ambas cámaras del Congreso.

Desde su derrota frente a Joe Biden en 2020, Donald Trump ha insistido, sin presentar pruebas, en que existieron irregularidades en el proceso electoral. Esa postura ha convertido la integridad electoral en uno de los principales ejes de su agenda política y de sus propuestas de reforma.

Además del tema electoral, se prevé que Trump también aborde la situación con Irán y otros asuntos de política nacional e internacional durante su mensaje.

Sigue leyendo: