Trump exalta la historia de EE.UU. y llama a proteger las elecciones

Tras un retraso provocado por las fuertes tormentas que obligaron a evacuar el National Mall, el presidente Donald Trump pronunció este sábado el discurso central por el aniversario 250 de EE.UU. durante la ceremonia principal en Washington, D.C.

Al iniciar su mensaje, Trump saludó a los asistentes con un: “Buenas noches, Estados Unidos. Si creen que fue fácil, se equivocan”. Después agradeció a quienes permanecieron en el lugar pese al mal tiempo: “Quiero agradecerles a todos porque hicieron lo correcto. Vieron los relámpagos y yo dije: ‘De ninguna manera. Si tenemos que hablar frente a una sola persona a las cuatro de la mañana, estaré aquí. No hay forma de que nos detengan’”.

Trump arremete contra el comunismo

Como lo hizo horas antes, lanzó un nuevo mensaje contra el comunismo, al asegurar que ese sistema “es un fracaso” y que representa lo opuesto a los valores sobre los que fue fundado Estados Unidos. Sostuvo que cualquier amenaza de ese tipo debe enfrentarse antes de que pueda expandirse.

“El comunismo es un fracaso, y siempre lo será. El sistema comunista es lo opuesto al sistema estadounidense”, afirmó Trump. “Es como un cáncer, hay que extirparlo rápido”, agregó al referirse a la necesidad de frenar cualquier intento de que esa ideología gane terreno en el país.

Varias personas escuchan al presidente Donald Trump mientras pronuncia su discurso en el evento “Salute to America”. Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP

Trump insiste en una reforma electoral

Trump volvió a defender cambios en el sistema electoral y aseguró que exigir una prueba de ciudadanía para votar es una medida necesaria para fortalecer la democracia y garantizar la transparencia en las elecciones.

Ante los aplausos de los asistentes, el mandatario afirmó que los votantes deberían presentar un documento que acredite su ciudadanía y reiteró su rechazo al voto por correo, salvo en casos específicos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes. “Todos los votantes deberán presentar un pequeño documento llamado prueba de ciudadanía… y ya no habrá fraude electoral. Es muy sencillo”, declaró.

Fuegos artificiales cierran la celebración

Las fuertes tormentas también acortaron el discurso del presidente Donald Trump, quien permaneció en el escenario menos de 40 minutos, pese a que previamente había anticipado una intervención más extensa. Al concluir su mensaje, dio paso al esperado espectáculo de fuegos artificiales, que iluminó el cielo de Washington, D.C. y fue recibido con aplausos y ovaciones por los asistentes.

Fuegos artificiales estallan durante la celebración del Día de la Independencia en honor al 250 aniversario de la nación. Crédito: Mark Schiefelbein/AP

La música animó la espera del discurso

A pesar del retraso, el ambiente en el National Mall se mantuvo animado gracias a las presentaciones musicales que antecedieron al discurso de Trump. Los asistentes que regresaron al recinto cantaron y aplaudieron mientras esperaban el inicio de la ceremonia.



El tenor Christopher Macchio interpretó Ave Maria, mientras que el cantante Lee Greenwood emocionó al público con God Bless the U.S.A., uno de los himnos patrióticos más representativos de las celebraciones nacionales.

Christopher Macchio interpretó Ave Maria. Crédito: Mark Schiefelbein / AP

Gabinete respalda a Trump en el National Mall

Antes de subir al escenario para ofrecer su discurso, el presidente permaneció en el palco VIP del National Mall, acompañado por la primera dama, Melania Trump, así como por integrantes de su familia y colaboradores cercanos.

Al acto también asistieron varios miembros del gabinete de Trump, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. A ellos se sumaron el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quienes respaldaron la ceremonia conmemorativa pese a las condiciones meteorológicas adversas.

La familia Trump fue vista en el palco VIP antes de su discurso. Foto: Mark Schiefelbein | AP

Trump prometió un discurso “pase lo que pase”

A pesar de las fuertes tormentas que obligaron a desalojar temporalmente el National Mall, el presidente Donald Trump dejó claro que la ceremonia por el aniversario 250 de EE.UU. seguiría adelante. A través de su red social Truth Social, aseguró que el clima no impediría la celebración nacional y reiteró que estaba dispuesto a esperar el tiempo necesario para ofrecer su mensaje.

“Las tormentas traen buena suerte a cualquier ocasión. ¡Además, hacen que los eventos sean un poco más emocionantes!”, escribió Trump. “Esperaremos a que pase, me da igual si son las dos de la mañana o dentro de una hora”.

El mandatario también restó importancia al retraso del evento y llamó a los asistentes a disfrutar de la jornada. “Es sábado por la noche, ¡vamos a divertirnos!, aunque salgamos hasta tarde. Dicen que el discurso empieza a las 11:00. ¿A quién le importa?”, publicó antes de salir de la Casa Blanca rumbo al acto oficial.

Por su parte, la portavoz de Freedom 250, Danielle Alvarez, confirmó la reapertura de las puertas del evento por instrucción del presidente y aseguró que la conmemoración continuaría conforme mejoraran las condiciones meteorológicas. “¡Estados Unidos, es hora de celebrar! La celebración ‘Homenaje a Estados Unidos’ seguirá adelante; el presidente pronunciará un discurso y posteriormente se llevará a cabo el espectáculo de fuegos artificiales”, señaló en un comunicado.

Antes de subir al escenario, Trump fue visto en el palco VIP del National Mall acompañado por la primera dama, Melania Trump, integrantes de su familia y altos funcionarios de su administración, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una muestra del respaldo político que rodeó la ceremonia pese a las complicaciones provocadas por el clima.

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