Rosie Ríos: de hija de inmigrantes a figura clave del dólar

A 250 años de la independencia de Estados Unidos, las figuras que representan al país ya no responden a un solo perfil. En ese nuevo mapa destaca Rosie Ríos, una mujer latina que ha dejado huella en la historia económica y simbólica de la nación.

Ríos, quien se desempeñó como Tesorera de Estados Unidos entre 2009 y 2016 durante la administración de Barack Obama, es conocida por su firma en miles de millones de billetes en circulación. Pero su papel va mucho más allá del sistema financiero: se ha convertido en una voz clave en la narrativa de inclusión y diversidad en el país.

Hija de migrantes mexicanos, Ríos creció en California y construyó una carrera destacada en el sector financiero antes de dar el salto al servicio público. Su trayectoria refleja una de las transformaciones más profundas de Estados Unidos en los últimos siglos: el paso de una nación homogénea a una sociedad diversa, donde las minorías tienen cada vez mayor representación.

En el marco del 250 aniversario de la independencia —que se celebrará el 4 de julio—, su figura cobra relevancia no solo por lo que ha logrado, sino por lo que simboliza. Ríos también fue presidenta de la iniciativa “America250”, encargada de coordinar las actividades conmemorativas a nivel nacional, un rol que la posiciona en el centro de la celebración histórica.

La firma de Rosie Ríos tiene presencia en los billetes de EE.UU. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

“Es una oportunidad para contar una historia más completa de quiénes somos como país”, ha señalado en distintas intervenciones públicas, subrayando la importancia de incluir voces diversas en la narrativa nacional.

Además, su gestión impulsó el rediseño de billetes estadounidenses para incorporar figuras históricas más representativas, incluyendo mujeres y líderes de derechos civiles. Este esfuerzo buscó reflejar una identidad más inclusiva en uno de los símbolos más visibles del país: su moneda.

En un momento donde Estados Unidos enfrenta debates sobre identidad, inmigración y representación, figuras como Rosie Ríos funcionan como puente entre el pasado y el futuro. Su historia conecta con millones de latinos que hoy forman parte esencial del ámbito social y económico del país.

A 250 años de su independencia, Estados Unidos no solo celebra su historia, sino también el aporte que ha dado al país la comunidad latina.

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