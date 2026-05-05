Vivek Ramaswamy consigue la nominación republicana para gobernador de Ohio

Vivek Ramaswamy, multimillonario del sector biotecnológico, conquistó la nominación republicana que le permite contender como candidato a gobernador de Ohio.

El empresario que en 2020 aspiraba a la presidencia de la nación con la propuesta de gestionar al gobierno como una empresa, optó por ser sincero con Donald Trump y exponerle su intención de participar en la carrera para gobernar a su estado natal.

En respuesta, el jefe de la nación le brindó su respaldo y a partir de ello diseñó una estrategia de campaña que le permitió imponerse por un margen cómodo a Casey Putsch, diseñador de automóviles y propietario de un equipo de carreras del noroeste de Ohio, pero neófito en política.

Ramaswamy tiene a la historia de su parte, pues Ohio, se ha caracterizado en los últimos 20 años en ser un estado tradicionalmente republicano.

La propuesta estrella promovida por el visionario empresario consiste en presuntamente llevar a cabo lo que define como “la mayor reducción de impuestos a la propiedad en la historia de Ohio”.

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