Ramaswamy, candidato a gobernador de Ohio, les quita a los demócratas el respaldo de otro sindicato

La campaña del visionario empresario Vivek Ramaswamy en busca de convertirse en gobernador de Ohio marcha mejor de lo planeado, pues ahora cuenta con el respaldo de un sindicato que durante años apoyo a los demócratas.

Ante el anuncio de que Timothy John Ryan, exrepresentante demócrata por Ohio, no participará en la carrera por las elecciones para gobernador estatal, la Conferencia de Teamsters de Ohio —la cual representa a más de 50,000 trabajadores del estado—, anunció su respaldó hacia Ramaswamy.

Patrick J. Darrow, presidente de dicha organización, emitió un comunicado dejando en claro que apuestan por un líder comprometido a defender los derechos de los trabajadores.

“Los Teamsters se enorgullecen de respaldar a Vivek Ramaswamy para Gobernador de Ohio. Nuestros miembros desean un líder que luche por empleos bien remunerados y fortalezca el futuro de las familias trabajadoras de Ohio.

Vivek ha demostrado su compromiso de escuchar a los trabajadores y colaborar con nosotros para obtener resultados concretos, y estamos deseando trabajar con él”, indica parte de la misiva.

Vivek Ramaswamy cuenta con el respaldo de la Casa Blanca para concretar su sueño de gobernar a su estado natal. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El dirigente además manifestó que los Teamsters velan por obtener beneficios para sus miembros y el candidato comprometido en ello tendrá su respaldo en las elecciones por efectuarse, así como en las subsecuentes.

“No se trata de izquierda contra derecha, sino de arriba contra abajo. Estamos construyendo un movimiento que devuelve la dignidad al trabajo, recompensa a quienes impulsan nuestra economía y garantiza que cada ciudadano de Ohio tenga una oportunidad justa de alcanzar el Sueño Americano. Juntos, haremos de Ohio el mejor lugar de Estados Unidos para trabajar, criar una familia y buscar una vida mejor para la próxima generación”, enfatizó.

El equipo de campaña de Vivek Ramaswamy dio a conocer que otras organizaciones comprometidas a apoyarlo son: la Asociación Estatal de Plomeros y Instaladores de Tuberías de Ohio, el Consejo Regional de Carpinteros del Medio Oeste Central, el Consejo de Oficios de Construcción y Edificación de Cleveland y el Consejo de Oficios de Construcción y Edificación del Noroeste de Ohio.

El empresario de biotecnología y excandidato presidencial ha logrado recaudar cerca de $220,000 dólares de donantes que antes apoyaban al Partido Demócrata.

Sigue leyendo:

• Vivek Ramaswamy ha recaudado cerca de $10,000,000 de dólares para lograr su sueño de ser gobernador

• Gobernador de Ohio se niega a respaldar la candidatura de Vivek Ramaswamy como su posible sucesor

• Vivek Ramaswamy considera que gastar en una campaña de televisión es una idiotez