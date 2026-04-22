Vivek Ramaswamy aporta $25 millones de dólares a su campaña para intentar ser gobernador de Ohio

Vivek Ramaswamy, aspirante a gobernador de Ohio, le inyectó $25 millones de dólares de su fortuna personal a la campaña que le permitiría llegar a convertirse en mandatario estatal.

En un informe de recaudación de fondos dado a conocer por la cadena de televisión Fox News, se indica que, con el objetivo de fortalecer su campaña, el multimillonario de 40 años abrió su chequera y de un plumazo superó la cantidad dinero que recaudó el año pasado a través de aportaciones de sus simpatizantes.

De esta manera, a los $20 millones de dólares con los cuales cerró Ramaswamy en diciembre, se sumaron cinco más en los casi cuatro meses que lleva este año.

No obstante, tras el donativo del conservador de raíces hindús, se duplicó la cifra imponiendo un récord de dinero destinado a una campaña a gobernador de Ohio, esto de acuerdo con un comunicado emitido por Jonathan Ewing, jefe de campaña.

“Ninguna campaña para gobernador en la historia de Ohio ha logrado cifras como estas, y esto envía un mensaje claro: los habitantes de Ohio están entusiasmados con Vivek, nuestra campaña está creciendo y ganaremos por amplio margen en noviembre”, escribió.

Vivek Ramaswamy desea concretar su gran sueño de convertirse en gobernador electo de Ohio (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

A esa cantidad de dinero todavía debe sumarse que un super PAC vinculado a Ramaswamy anunció haber recaudado $29.5 millones de dólares desde el arranque de la campaña.

En suma, los números apuntan a cerca de $80 millones de dólares con la enorme posibilidad de que todavía crezca el respaldo hacia el hombre que en 2024 se había fijado el objetivo de vencer a Donald Trump, quien a la postre ha sido su gran mentor en la política estadounidense, primero haciéndolo trabajar al lado de Elon Musk como corresponsables del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Luego de dicha experiencia laboral, el visionario empresario decidió contender para ser gobernador y ahora las encuestas de opinión lo muestran como el gran favorito para triunfar cuando llegue el momento de acudir a las urnas.

En contraparte, la médica e investigadora Amy Acton, candidata demócrata a gobernadora, únicamente ha logrado recaudar $9.3 millones de dólares.

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