Demócratas amplían lista de candidatos para arrebatar distritos a republicanos

Veteranos, bomberos, alguaciles, médicos, periodistas y un músico ganador de un Grammy conforman la segunda lista “Rojo a Azul” (“Red to Blue”, en inglés) con los cuales los demócratas buscan ganar posiciones a los republicanos en el Congreso en la elección de noviembre.

Se trata de una ampliación de la lista presentada en febrero por el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC).

“El DCCC anunció ocho nuevos candidatos de primer nivel añadidos a su altamente competitivo programa ‘Rojo a Azul’ […] para el ciclo electoral de 2026”, indicó el DCCC. “Este último grupo de candidatos recibirá orientación estratégica, recursos de personal, capacitación y apoyo para la recaudación de fondos, a fin de asegurar que estén en la mejor posición posible para ganar en noviembre”.

En la lista se incluyó al cantante Bobby Pulido, quien compite por el Distrito 15 de Texas y enfrenta a la republicana Mónica de la Cruz.

“A medida que el pueblo estadounidense rechaza la agenda desastrosa con altos precios de los republicanos de la Cámara, los demócratas de la Cámara tienen el impulso para recuperar la mayoría”, consideró la presidenta del DCCC, Suzan DelBene. “Estas últimas incorporaciones a nuestro programa Rojo a Azul representan la fuerza de nuestro mensaje centrado en las personas y el amplio atractivo de nuestros candidatos de primer nivel”.

La campaña de los demócratas se enfoca en la economía en EE.UU., algo que los candidatos integrados a la lista continuarán enfocándose.

Además de Pulido, la lista la integran Marlene Galán-Woods (Arizona-01), quien fue periodista y es madre soltera de cinco hijos.

“Como cubanoamericana de primera generación, los padres de Marlene huyeron de la Cuba comunista en busca de una vida mejor”, se destaca.

También está la Dra. Jasmeet Bains (California-22), quien competiría contra el republicano David Valadao.

“[Bains es] hija de inmigrantes de primera generación, ha servido a las familias del Valle Central en la clínica de su ciudad natal, en el frente de batalla de los incendios forestales de California y en hospitales de emergencia”, se indica.

Jessica Killin (Colorado-05) es veterana del Ejército de los EE.UU., quien es hija de educadores de escuelas públicas.

“Jessica se crió en Colorado Springs y creció comprendiendo el valor del servicio público”, se afirma. “Tras obtener una beca del ROTC, Jessica sirvió como capitana y paracaidista en el Ejército de los EE.UU.”.

Joe Baldacci (Maine-02)es nativo de Bangor, abogado y senador estatal.

“Joe creció junto a sus siete hermanos detrás del mostrador del restaurante de su familia, Momma Baldacci’s, donde aprendió desde temprano que el trabajo duro tiene su recompensa y que los tiempos difíciles requieren comunidades fuertes que se cuiden unas a otras”, dice su perfil.

Bob Harvie (Pensilvania-01) es un residente del condado de Bucks; es un orgulloso sindicalista y educador.

“Ha sido comisionado del condado de Bucks electo en dos ocasiones y que nunca ha perdido una elección, Bob ha presentado presupuestos equilibrados y un historial de votación bipartidista de más del 90% porque su prioridad es mejorar la vida de las personas a las que fue elegido para servir”, se presume.

Bob Brooks (Pensilvania-07) es un bombero con 20 años de experiencia.

“Todavía sirve con orgullo como presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales de Pensilvania, donde lucha por salarios más altos y una mejor atención médica para su sindicato”, dice su perfil.

Sobre Bobby Pulido se destaca que ha trabajado para “dar voz a la comunidad”.

“Bobby responde al llamado para servir y llevar los valores del sur de Texas al Congreso. Mónica De La Cruz ha abandonado al sur de Texas, asestando golpes devastadores a las familias trabajadoras”, indica el perfil.

Johnny Garcia (Texas-35) es nativo de San Antonio y ha trabajado en la construcción, además de lograr una carrera como alguacil adjunto local para el condado de Bexar.

“Johnny ha dedicado su vida a invertir en su comunidad, construyendo una carrera basada en la transparencia y el servicio”, dice su perfil.