Trump afirma que no necesita a la OTAN para enfrentar a Irán: “Ganaremos de una forma u otra”

Donald Trump aseguró este martes que Washington no necesita el respaldo de la OTAN para enfrentar a Irán y afirmó que su país ya ha demostrado superioridad militar frente a la república islámica.

“La OTAN me decepcionó profundamente. No estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estarían ahí”, declaró Trump ante reporteros en la Casa Blanca antes de viajar a Pekín para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

El mandatario republicano insistió en que Estados Unidos no requiere apoyo de sus aliados para continuar con la ofensiva contra Teherán.

“Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos por la vía pacífica o de cualquier otro modo”, afirmó.

Las declaraciones profundizan la tensión entre Washington y varios países miembros de la OTAN, luego de que diversas naciones europeas rechazaran involucrarse directamente en las operaciones militares encabezadas por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Trump ha acusado a sus socios de la OTAN de “no estar ahí” cuando Washington solicitó respaldo estratégico y militar. El presidente estadounidense incluso calificó la postura de la alianza como “un error muy tonto”.

Las fricciones aumentaron después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmara que Estados Unidos había sido “humillado” por Irán durante las negociaciones para un posible acuerdo de paz. Tras esos comentarios, Trump ordenó el retiro de unos 5 mil soldados estadounidenses desplegados en Alemania.

El mandatario también ha arremetido contra España por negarse a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota en operaciones relacionadas con la ofensiva contra Teherán.

En marzo, Trump calificó a España como “un socio terrible” de la OTAN y amenazó con “cortar todo el comercio” con Madrid.

La tregua con Irán en momento frágil

Trump sostuvo además que no tiene prisa por cerrar un acuerdo de paz con Irán si este no cumple los objetivos estratégicos de Washington. Según el presidente, el bloqueo naval impuesto sobre las costas iraníes mantiene ventaja para Estados Unidos en las negociaciones.

La tregua atraviesa actualmente uno de sus momentos más delicados después de que Trump calificara de “totalmente inaceptable” la respuesta iraní a la propuesta de paz impulsada por Washington, cuyos términos todavía no se han revelado públicamente.

En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha endurecido su discurso y ha insistido en que la ofensiva militar continuará mientras Teherán no acepte las condiciones planteadas por su administración.

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